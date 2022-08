1 Il like di Soleil “contro” Giacomo Urtis

Gli utenti dei social sono sempre molto attenti a notare i vari movimenti da parte dei vip. È il caso di Soleil Sorge che ha rilasciato un like “contro” Giacomo Urtis. Gesto che ha generato qualche piccola polemica. L’influencer che è sempre molto avvezza a questo tipo di ironia, non pensa sicuramente che quel “mi piace” possa infastidire il suo amico chirurgo.

“Giacomo Urtis salvando la casa del GF dall’incendio perché altrimenti non sa dove passare il prossimo Capodanno”, si legge nel post pubblicato da un utente su Twitter. A tale ironia ha risposto Soleil Sorge, la quale ha lasciato un like, probabilmente divertita da quanto scritto.

Quanto accaduto però non è passato inosservato agli occhi di alcuni fan. I Jerù, supporter di Jessica Selassié e Barù, hanno postato tra le storie di Instagram uno screen che testimonia quanto vi abbiamo raccontato. I fan hanno aggiunto anche una frase: “Che amica”, per poi taggare Giacomo Urtis che, a sua volta, ha condiviso il tutto commentando: “Hahahah vero” e come sottofondo musicale il brano di Myss Keta, Finimondo.

A differenza dei fan, però, sembrerebbe che Giacomo Urtis l’abbia presa con filosofia e sul ridere. L’ex gieffino ci ha spesso scherzato su questa cosa. Ha mostrato il tweet quasi certamente perché ha trovato spiritoso il tweet e non magari per il like messo da Soleil che, siamo certi, non volesse essere offensivo.

Storia Instagram di Giacomo Urtis

Insomma voi che ne pensate di quanto successo? Vedremo se Giacomo Urtis e Soleil Sorge per spegnere le polemiche decideranno di intervenire e mettere un punto alla faccenda. Non molto tempo fa, tra l’altro, sempre il chirurgo plastico ha avuto un battibecco con una ex gieffina…