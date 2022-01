Giacomo Urtis ha urlato in studio una frase che forse non tutti hanno sentito e riguarda l'amore libero tra Alex e Delia

Giacomo Urtis e la frase fuori campo

Nelle ultime ore è entrata all’interno della storia che coinvolge Alex Belli e Delia Duran Stella, amica della coppia. Ma cosa c’entra Giacomo Urtis in tutto questo? Facciamo un breve riassunto della situazione. Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorni ha mostrato le dichiarazioni della collaboratrice di Belli fatte a Pomeriggio Cinque. Qui di seguito un estratto:

Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre. Mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia.

Una volta ritornati in studio c’è stato uno scontro tra Adriana e Delia. Quest’ultima tentava di spiegare cosa significasse “amore libero” per lei e come si incastrasse con il rispetto e la complicità. Adriana, invece, sosteneva che il loro matrimonio non era religioso. Insomma, due visioni nettamente diverse. In tutto questo, fuori campo, però, si è sentita la voce di Giacomo Urtis che ha esclamato: “Hanno fatto le or*e, dai“.

Forse non credeva di avere il microfono aperto, ma si sono sentite le parole di Giacomo Urtis. Cosa succedere nelle prossime ore? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. (QUI il video al minuto 01:30:00).

