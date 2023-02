NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

GF Vip 7

La lettera per Giaele De Donà

Questa sera è arrivata un’amara sorpresa per Giaele De Donà. Dopo settimane di silenzio infatti Brad, marito della modella, ha inviato una lettera alla Vippona, ma tuttavia le sue parole non sono state tenere. L’imprenditore ha infatti ribadito di essere rimasto ferito da alcuni comportamenti di sua moglie, e l’ha invitata ad assumere un atteggiamento più adeguato. Queste le dichiarazioni di Brad:

“Ciao Giaele, volevo augurarti un buon San Valentino e un felice primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri, come dici, una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa tua. Ancora una volta buon San Valentino e un primo anniversario di un anno”.

…ma una carezza per Giaele arriva puntualissima da suo papà attraverso un tweet 💞 #GFVIP pic.twitter.com/EnCctN0tBA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2023

A quel punto non è mancata la replica di Giaele De Donà alla lettera di Brad. Queste le parole della Vippona:

“Sicuramente all’inizio non mi sono comportata bene. Poi però penso di essere stata rispettosa nei suoi confronti. Mi sono allontanata da Antonino. Secondo me è così duro perché è rimasto scottato per le cose che ho detto su Antonino. Si è sentito come se il mio sentimento stesso passando e il mio amore per lui stesse finendo. Lo capisco che non deve essere stato facile. Vorrei dirgli che dopo 5 mesi che non ci vediamo quello che vorrei è avere un confronto maturo con lui. Ho bisogno di vederti in faccia, di sentire la tua voce e il tuo affetto”.