Qualche giorno fa Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno decido di allontanarsi dal gruppo per passare del tempo da soli. Per tale ragione sono andati in camera da letto e si sono messi sotto le coperte. Quando si sono trovati molto vicini lei gli ha chiesto se avesse paura di stare solo con lei. Antonino, però, ha riso e l’ha invitata a mettersi comoda accanto a lui. I due si sono poi lasciati andare a carezze e coccole e tramite il piumone hanno provato a non farsi vedere dalle telecamere. Sul web si è parlato di movimenti sospetti e un bisbiglio, ovvero “fai piano“.

Bradford Beck, il marito americano di Giaele, non aveva ancora commentato nulla. Adesso, però, è stato il suo portavoce a informare ciò che pensa l’imprenditore di quello che stanno facendo la moglie e Antonino Spinalbese. A riportare le su parole il profilo Instagram PipolTV:

Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del GF Vip 7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata. Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia.

Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo.