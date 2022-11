1 La critica di Giaele De Donà

Giaele De Donà sembra avere le idee piuttosto chiare su Matteo Diamante e quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento del GF Vip. Ma facciamo un passo indietro per capire cos’è accaduto. Lunedì scorso George Ciupilan ha detto che non si sarebbe mai potuto innamorare di Nikita Pelizon, anche perché ex fidanzata di un suo amico, ovvero Matteo Diamante. Proprio quest’ultimo sui social non si è lasciato sfuggire l’occasione di replicare e dire la sua. Appresa la sua reazione durante la puntata di giovedì, Nikita ha fatto delle precise accuse al suo ex, il quale ha a sua volta attaccato la Pelizon mostrando anche delle chat private (cose che potrebbero spuntare fuori durante la diretta di lunedì prossimo).

Quanto successo, ha portato George Ciupilan a spegnersi pian piano e nel post puntata, così come tutta la giornata di ieri, è parso molto giù di corda. A consolarlo Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che con lucidità hanno cercato di fargli vedere il quadro completo della situazione da un altro punto di vista. Il ragazzo ha ascoltato con attenzione il discorso fatto dalle coinquiline, finché Giaele non ha fatto una clamorosa rivelazione:

“Ciupi, volevo dirti una cosa. Ho visto che ci sei rimasto male per quanto detto ieri da Matteo. Secondo me non devi rimanerci male per il commento che ha fatto perché l’avrà fatto un po’ per la situazione. Ci sei? Capito? Per avere un attimo di visibilità. Ricordati sempre che è un personaggio pubblico e vorrebbe pure lui entrare qui, figuriamoci… Ma lasciata questa parte qui. Prima di entrare, quando eravamo in quarantena, l’ho chiamato e ci siamo fatti una chiacchierata e abbiamo parlato sia di te che di lei (Nikita Pelizon ndr)”.

Ha spiegato Giaele De Donà, per poi aggiungere ancora: “Ha speso parole bellissime e sono sicura che non ha cambiato. Semplicemente avrà preso la palla al balzo perché sapeva che facendo così avrebbe comunque creato una dinamica. È una persona che ha già fatto dei reality comunque, uscire in un programma così può fargli solo comodo. Quindi diciamo che ha fatto questa uscita spiacevole. Però ti dico: non rimanerci male”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Ma non è finita qui, perché secondo Giaele De Donà dietro questo attacco di Matteo Diamante potrebbe nascondersi una strategia ben precisa. Micol Incorvaia si è detta d’accordo con lei…