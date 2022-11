1 L’accusa di Nikita Pelizon

Nella notte al GF Vip Nikita Pelizon ha parlato del suo ex fidanzato Matteo Diamante, il quale sui social ha detto la sua sulla ragazza e George Ciupilan. Proprio quest’ultimo ha dichiarato di non voler andare oltre con la gieffina, proprio per non tradire l’amicizia con Matteo, che conosce da tempo. A seguito del lungo sfogo di Diamante mostrato in puntata, Nikita ha risposto durante la diretta:

“Non posso uscire con i suoi amici e non posso frequentare i suoi amici o uscire con le persone della sua stessa regione. Se dovesse saperlo poi si arrabbierebbe. A me dispiace che questa persona debba ogni volta fare le stesse scene. Sono sceneggiate già viste e sono passati sette anni dalla fine della relazione. Di acqua sotto ai ponti ne è passata. È una storia chiusa, finita, vecchia per me. Personalmente non darei nemmeno visibilità a questa persona“.

E mentre sui social Matteo ha sbottato mostrando persino delle chat, la vippona si è lasciata sfuggire alcune confidenze. A seguire nel corso della notte Nikita Pelizon è tornata sull’argomento e ha parlato di Matteo Diamante insieme a Daniele Dal Moro. La ragazza ha fatto un’accusa alla sua vecchia fiamma, ricordando una serata in discoteca particolarmente movimentata. Non abbiamo trovato il video al momento, ma abbiamo comunque trovato le dichiarazioni raccolte da Biccy: “Eravamo in un locale, avevamo bevuto ed è dovuto arrivare il bodyguard… ma su di me…”

Oltre a discuterne con Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon ha parlato di questo anche con George Ciupilan. Il ragazzo è parso un po’ pensieroso nel post puntata. Per spiegarle la sua situazione, Nikita gli ha raccontato un episodio verificatosi in un programma a cui ha partecipato in passato con Matteo Diamante. Ripensando all’esperienza a Ex On The Beach ha detto:

“Questa persona va messa nel passato e va lasciata lì. L’unica cosa che mi ha fatto di bello è che mi ha permesso di vivere la realtà in un altro modo. E già della sua foto di Instagram si capisce che mette se stesso al primo posto. Nell’altro reality la produzione voleva fare il gioco della bottiglia e lui è sbottato. C’è stata una volta che dovevamo fare questo gioco e lui ha dato il peggio in quell’occasione“

Dopo queste dichiarazioni sul web sono comparsi proprio dei video in riferimento a quanto successo nel reality menzionato da Nikita Pelizon…