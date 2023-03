NEWS

Andrea Sanna | 21 Marzo 2023

GF Vip 7

Persa la scommessa fatta con i vipponi sul suo arrivo in finale (lei non ci sperava), Giaele per penitenza dorme nella vasca

È stata una serata molto intensa ieri al Grande Fratello Vip 7, specialmente per Giaele De Donà. Si potrebbe dire davvero la puntata perfetta per lei. La concorrente, infatti, oltre a ricevere una bellissima sorpresa dalla sua famiglia (i suoi nonni e inaspettatamente la mamma), la vippona in precedenza è stata incoronata come terza finalista del reality show. È andata dunque ad aggiungersi alle sue amiche Oriana Marzoli e Micol Incorvaia.

C’è da dire però che Giaele De Donà non avrebbe mai e poi mai immaginato un responso simile. Anzi era convinta al 100% che una tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi (clamorosamente eliminata) avrebbero ottenuto il pass per la finale de 3 aprile. Invece questo grande traguardo l’ha raggiunto lei. Felice la concorrente ha esultato con i suoi compagni e si è lasciata andare ai festeggiamenti durante e dopo la diretta.

Proprio nel corso dell’appuntamento Giaele ha svelato di aver perso una scommessa fatta con Edoardo Tavassi e gli altri compagni. Di cosa si tratta? Lei non pensava di arrivare in finale, ma riuscendoci avrebbe dovuto dormire nella vasca. E la De Donà è stata di parola. Dopo aver brindato con i vipponi questo successo, la ragazza ha preso le sue cose, dal cuscino al piumone e, dopo essersi messa comoda, si è messa a fare un pisolino.

Probabilmente pensate che anche noi scherziamo nel raccontarvi questo episodio, ma ci sono le immagini che testimoniano ciò che vi abbiamo appena raccontato. Ecco un momento estratto dalla diretta di Mediaset Extra, che mostra appunto Giaele mettersi a dormire nella vasca.

#gfvip Giaele che dorme in vasca x penitenza 😂 ma la mia attenzione è sull'altra che ricerca ogni scusa con Luca, lei ora vorrebbe tanto una visitina odontoiatrica dal dentista, sono giorni che ci prova ma lui nada de nada 😎 #orianistas #incorvassi #luvana pic.twitter.com/pd8Pl0KBnV — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) March 21, 2023

Chiaramente il web non ha potuto fare a meno di sottolineare questo episodio e già stanno circolando i primi video e commenti a riguardo. I telespettatori si sono detti divertiti dal gesto fatto da Giaele. Quantomeno è stata di parola e di buon grado ha accettato la penitenza!