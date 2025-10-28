Sul palco del GialappaShow, Giovanni Vernia nei panni di Achille Lauro si unisce a Gaia per una performance speciale, ispirata da un incontro inaspettato

Al GialappaShow Giovanni Vernia è Achille Lauro: il duetto con Gaia in un’inedita versione di “Senza Una Stupida Storia”

Il palco del GialappaShow regala sempre tante sorprese, come quella del duetto inedito tra Gaia e Achille Lauro in un’inedita versione di “Senza Una Stupida Storia”: Giovanni Vernia torna a vestire i panni dell’artista romano, ispirato da una storia vera piena di “dolore, quanto dolore”.

Tutto nasce così, racconta Achille Lauro secondo Giovanni Vernia: “Ciao Forest, prima di venire qui sono stato in treno, un posto pieno di dolore, soprattutto quando quello accanto a te si sente solo e decide che deve parlare al telefonino, che invece di avvicinarlo all’orecchio, lo mette in vivavoce”. E da tutto questo dolore, nasce l’ispirazione.

A cura di Carlo Faricciotti

