Su TV8 torna il lunedì all’insegna dell’ironia firmata Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci e Marco Santin pilotano la quinta puntata di…

Su TV8 torna il lunedì all’insegna dell’ironia firmata Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci e Marco Santin pilotano la quinta puntata di GialappaShow, mentre il Mago Forest fa da maestro di cerimonie, sguazzando tra sketch, imprevisti e trovate surreali

Favino nel caos gialappiano

Ospite e co-conduttore speciale della serata, Pierfrancesco Favino entra subito nel vortice dell’assurdo: lo ritroviamo al citofono con la tagliente Miriam (Brenda Lodigiani), preludio a una valanga di gag.

La puntata lo “maltratta” con affetto: diventa per errore un androide, duetta con il Gigi/De Martino più scatenato e finisce dentro l’incubo comico di Sotto Torchio. Immancabile anche l’intervista finale, cucita su misura per lui. Intanto in sala è protagonista del film Il maestro di Andrea Di Stefano.

Sketch e parodie della serata

Spazio ai grandi classici: tornano Sensualità a corte di Marcello Cesena e Che Dio ce salvi con Michela Giraud.

Le parodie televisive non mancano: Mariasole Pollio è ospite di Vererrimo, guidata da una Silvia Toffanin “aliena” interpretata da Lodigiani.

Giulia Vecchio si trasforma in Milly Carlucci, Valeria Bruni Tedeschi ed Elettra Lamborghini in un irresistibile Boss in incognita.

Imitazioni e nuovi personaggi

Gigi rispolvera il suo Toni Servillo, Ubaldo Pantani dà vita a Pier Silvio Berlusconi e a un Joe Bastianich versione Foodish. Stefano Rapone passa dai monologhi “da Iena” al Professor Mazzatordi, guru ironico di diete e longevità impossibili.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X