La conduttrice racconta la diagnosi di tumore al pancreas e il lento ritorno alla vita dopo mesi di silenzio e paura

In studio a Verissimo, Enrica Bonaccorti si presenta con un sorriso che profuma di rinascita. A 75 anni sta affrontando una battaglia durissima, quella contro un tumore al pancreas, ma oggi racconta di aver ritrovato un filo di luce dopo mesi di buio.

La diagnosi, arrivata all’improvviso questa estate, l’ha travolta come un’onda gelida. Pensava di poter riprendere la vita di sempre, “andare al mare il giorno dopo gli esami”, e invece in poche ore tutto è cambiato. È iniziata subito la chemioterapia, seguita dalla radioterapia. “Va molto meglio di quanto pensassi”, ha spiegato, raccontando che per ora il tumore non è operabile ma non si è esteso. Un traguardo importante.

Poi il momento più doloroso: quello del silenzio

“Pensavo sarei morta in pochi mesi e mi sono cancellata. Ora sono tornata a vivere”, confessa. “Dopo la diagnosi pensavo che sarebbe finito tutto in pochi mesi, volevo annullarmi e non volevo far nulla: per 4 mesi sono stata assente a me stessa”.

Quel letargo emotivo si è spezzato quando ha scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia.

“Mi sono svegliata grazie alla gente… Ho ricevuto migliaia di messaggi che mi hanno ridato la voglia di essere al mondo”.

Guardando il pubblico, le brillano gli occhi: “Da voi ho scoperto che ci sono persone che convivono con questa malattia da diversi anni. Mi hanno ridato la voglia di vivere e di esserci”.

Una testimonianza potente, che trasforma la paura in speranza.

