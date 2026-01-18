Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo virano verso l’ipotesi del femminicidio dopo i rilievi scientifici nell’abitazione e nell’azienda

La speranza di ritrovare Federica Torzullo ancora in vita sembra affievolirsi drasticamente con il passare delle ore. Intanto i contorni di questa vicenda assumono tinte sempre più cupe. La donna di 41 anni risulta ufficialmente scomparsa dallo scorso 8 gennaio dalla sua abitazione di Anguillara Sabazia. Gli inquirenti hanno ormai abbandonato quasi del tutto l’ipotesi di un allontanamento volontario per concentrare ogni risorsa investigativa sulla pista di un violento omicidio.

Indagato il marito con l’accusa di omicidio volontario

Il fulcro dell’attività investigativa ruota attorno alla figura del marito della donna che attualmente risulta iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. I carabinieri di Anguillara Sabazia e del nucleo investigativo di Ostia hanno effettuato rilievi approfonditi che hanno portato alla scoperta di numerose tracce ematiche sospette. Il personale specializzato del Ris di Roma ha repertato sostanza ematica non solo all’interno delle mura domestiche ma anche sopra i vestiti da lavoro indossati dall’uomo.

La dinamica violenta avrebbe avuto origine proprio nel cuore della casa dove la coppia risiedeva stabilmente. Le macchie di sangue sono state individuate anche all’interno dell’automobile dell’indagato e persino su un mezzo meccanico situato nella cava di proprietà della sua azienda. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori ha descritto uno scenario agghiacciante parlando esplicitamente di tracce biologiche ritrovate dappertutto durante le meticolose operazioni di sopralluogo tecnico.

Emergono dettagli su una quotidianità che forse nascondeva tensioni profonde mai esplose apertamente prima di quella tragica data di gennaio. Gli investigatori stanno scavando nel passato della coppia per capire se esistessero precedenti segnali di pericolo o denunce mai presentate alle autorità competenti dai vicini. La comunità di Anguillara Sabazia osserva con fiato sospeso l’evolversi di un caso che ha scosso profondamente la tranquillità della cittadina laziale affacciata sulle sponde del lago di Bracciano.

Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti tecnici finalizzati alla ricerca del profilo genetico completo per confermare ufficialmente che quel sangue appartenga proprio alla scomparsa. Questi esami scientifici rappresentano lo snodo cruciale dell’inchiesta poiché potrebbero fornire la prova definitiva necessaria a chiudere il cerchio attorno alle responsabilità penali del coniuge indagato. La Procura attende con estrema urgenza l’esito dei laboratori mentre le ricerche del corpo proseguono incessantemente setacciando ogni centimetro della cava e delle zone boschive limitrofe.

Dario Lessa

