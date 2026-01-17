Nuova mossa di Trump dopo le proteste in Danimarca: impone dazi su Paesi europei per la Groenlandia

Trump impone dazi dopo le proteste

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha deciso di

A partire dal primo febbraio 2026, i paesi coinvolti, tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia, dovranno affrontare una tariffa del 10%.

Ma la misura non finisce qui: dal giugno 2026, le tariffe saliranno al 25%. Il motivo? Secondo Trump, i dazi resteranno in vigore fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia.

LEGGI ANCHE: Crans-Montana: un misterioso benefattore offre 400mila euro per i Moretti

L’annuncio del Presidente USA

L’annuncio è arrivato tramite il suo profilo Truth Social, in cui il presidente ha spiegato: “Mi dispiace, ma non possiamo continuare ad ignorare questa opportunità strategica”.

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti in Europa, con la Danimarca in prima linea nelle proteste.

Diverse migliaia di persone si sono radunate a Copenaghen, sventolando bandiere groenlandesi e danesi e manifestando contro le mire di Trump sul territorio groenlandese.

L’ondata di proteste in Danimarca

Le proteste hanno preso piede in altre città danesi, come Aarhus, Aalborg e Odense, con il popolo groenlandese che ha espressamente dichiarato il suo diritto all’autodeterminazione.

In un’intervista durante la manifestazione, Kirsten Hjoernholm, una dipendente di Action Aid Danimarca, ha detto:

“Non possiamo lasciarci intimidire da uno Stato, da un alleato. La Groenlandia ha diritto di decidere il proprio futuro.”

Le parole di Tajani sulla vicenda

Nel frattempo, l’Italia si è pronunciata sulla questione, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha ribadito che ogni azione sulla Groenlandia dovrà avvenire sotto l’egida della NATO e non con presenze unilaterali di soldati.

“Abbiamo sempre detto che la questione dell’Artico va affrontata in sede NATO per garantire la sicurezza”, ha dichiarato Tajani a Palermo, sottolineando che la strategia per la sicurezza dell’Artico non può dipendere da azioni isolate di singoli Paesi.

La vicenda Groenlandia continua a tenere alta l’attenzione internazionale, con i dazi di Trump che rischiano di trasformarsi in un fronte di conflitto geopolitico.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.