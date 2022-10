La discussione di Giampiero Mughini e Selvaggia

Questa sera a Ballando con le stelle si è esibito Giampiero Mughini con la sua maestra di danza. La sua esibizione ha convinto moltissimo il pubblico, che si è anche alzato in piedi. A differenza della scorsa settimana, inoltre, ha convinto anche Guillermo Mariotto dal punto di vista emotivo. Questo perché il balletto era dedicato tutto all’Italia, anche se molto semplice.

Selvaggia Lucarelli è stata di parere contrario e ha tirato in ballo una frase molto poco carina che Giampiero ha detto a Mariotto nella precedente puntate, ovvero: “Ti do quattro calci in c**o“. Frase detta dopo uno zero. La Lucarelli ha detto che loro sono la giuria e devono dare il proprio giudizio. Mughini afferma: “Non devi insegnarmi tu cos’è una giuria” lei risponde: “Forse posso insegnartelo io cos’è la giuria di Ballando“. E Mughini: “Vabbè, andiamo avanti“. E lei: “Non devi darmeli tu i tempi“. Giampiero ha replicato: “Lo faccio per il pubblico, andiamo avanti“.

A intervenire anche Matano, il quale ha affermato che i concorrenti possono rispondere alle critiche e perdere le staffe ma in maniera sempre gentile e rispettoso. Ad attaccare con ironia Selvaggia Lucarelli, oltre al concorrente Giampiero Mughini, anche Rossella Erra: “Questa volta Selvaggia Lucarelli ha rovinato un momento poetico“. Selvaggia, dal canto suo e vedendo che la Erra era vestita di rosa, le ha risposto con altrettanta ironia: “Cosa hai detto fenicottero? Non ho sentito. Vieni qui, fenicottero mio“.

Fatta sta che la discussione tra Selvaggia e Giampiero Mughini si è svolta senza alzare troppo i toni. Per tante altre informazioni sullo show condotto da Milly Carlucci continuate a seguirci. Le repliche della puntata, inoltre, potranno essere viste sulla piattaforma streaming RaiPlay. Come sappiamo è del tutto gratuita e non dovrete pagare alcun abbonamento per accedervi. Dovrete inserire solamente una vostra mail e una password valida. Seguiteci per altre news.

