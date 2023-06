NEWS

Nicolò Figini | 19 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La replica di Gianmaria Sainato

Questa sera ha avuto inizio la puntata finale de L’Isola dei Famosi 2023. Alvin ha presentato in Palapa i concorrenti che sono riusciti ad arrivare a questo punto. Ognuno di loro, quindi, ha descritto la propria esperienza tramite una sola parola e dando una piccola spiegazione. Successivamente, quindi, è stato rivelato che la prima eliminata della serata sarebbe stata Cristina Scuccia. A un certo punto, però, è stato nominato Gianmaria Sainato.

Ilary Blasi, infatti, ha rivelato ai naufraghi l’esistenza della spiaggia nella quale hanno vissuto i concorrenti temporaneamente eliminati. La conduttrice ha chiesto loro chi avrebbero voluto e chi non avrebbero voluto. In molti non avrebbero riaccolto a braccia aperte Helena Prestes, però non avevano ben chiaro di chi poteva trattarsi.

Per aiutarli, allora, Alvin ha affermato che si trattava di una donna. Marco Mazzoli, quindi, ha fatto una battuta infelice affermando che poteva essere Gianmaria Sainato. Tutti quanti si sono messi a ridere, ma il diretto interessato si è molto offeso. Sui social, infatti, ha scritto un messaggio: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, ca**o”.

Al momento non c’è ancora stato un confronto con Mazzoli. Questo perché Gianmaria, che ha deciso nella scorsa diretta di abbandonare il gioco, non è ancora entrato nello studio. Vedremo che cosa accadrà non appena lo ritroveremo accanto a Ilary e agli opinionisti. Vi terremo aggiornati non appena lo sapremo.

