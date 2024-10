Al Grande Fratello Maria Vittoria è risultata la preferita del pubblico, Yulia non si è detta così d’accordo: “Ho più contenuti di lei”.

Grande Fratello, Yulia contrariata dalla scelta del pubblico

Ai telespettatori del Grande Fratello, così come alle telecamere, non sfugge proprio niente e di conseguenza in rete spuntano fuori video per qualsiasi esternazione espressa dai concorrenti della Casa. Come accaduto con Yulia Naomi Bruschi durante l’ultima puntata nel corso della pubblicità.

Oltre a essere al centro del gossip per la vicinanza con Luca Giglioli (si pensa che i due si conoscessero già nonostante le smentite), la concorrente del Grande Fratello è stata protagonista anche di un altro momento. Non parliamo della lite avuta con Eleonora Cecere nel post puntata. Ma di un episodio che che forse vi sarà sfuggito perché andato in onda durante un blocco pubblicitario.

Chiuso il televoto e scoperto che Iago García e Maria Vittoria Minghetti sono stati eletti i preferiti dal pubblico, a discapito di Clayton Norcross e Yulia, proprio quest’ultima ha fatto una battuta. Seppur scherzosa poiché ridacchiava nel pronunciare queste parole, la modella si è lasciata scappare, rivolgendosi a Giglio e Shaila Gatta:

“Ma scusa… io ho più contenuti di Maria Vittoria. Come fa a essere lei la preferita?”, per poi ribadire ancora: “Ho più contenuti di Maria Vittoria, come fa a essere lei la preferita?”. Poco dopo è tornata a far finta di nulla e a chiacchierare con Clayton.

I contenuti di Yulia:

Parlare male di Jessica.

Strusciarsi a giglio

Pestare merdoni da quando è entrata.



💀 #GrandeFratello #morline pic.twitter.com/xE9eqRga5i — babuuublue (@Babulbluee) October 7, 2024

La reazione del web e il televoto

Il momento ha fatto il giro del web e se n’è discusso parecchio. C’è chi ha sostenuto il medesimo pensiero di Yulia e chi, invece, ha criticato la concorrente del Grande Fratello per le sue parole.

Peraltro proprio Iago e Maria Vittoria hanno condannato al televoto Yulia, che lunedì rischia di uscire dalla Casa del Grande Fratello. La Bruschi si trova in nomination in un televoto molto affollato che la vede sfidarsi con Amanda, Clayton, Helena, Michael e Tommaso.

Per Yulia dunque ci sarà un altro ostacolo da superare per mantenere il suo posto nella Casa del Grande Fratello, ci riuscirà stavolta?