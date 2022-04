1 Gianluca Costantino insieme a Sonia Bruganelli

Numerosi quest’anno sono i concorrenti che hanno fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 6. A varcare la porta rossa come sappiamo è stato anche Gianluca Costantino, che è rimasto all’interno della casa soltanto per una manciata di settimane. Nonostante la breve permanenza all’interno del reality, il personal trainer ha attirato l’attenzione del web, e in questi mesi sono arrivate per lui diverse opportunità. Solo recentemente infatti Gianluca è entrato a far parte del cast del programma di Sonia Bruganelli, I libri di Sonia, in onda su Mediaset Infinity. Nel corso delle varie puntate come in molti sapranno l’opinionista del GF Vip 6 intervista volti noti del mondo della letteratura e dello spettacolo che raccontano della loro vita e dei loro libri.

Ma qual è il ruolo di Gianluca Costantino all’interno del programma di Sonia Bruganelli e di cosa si occupa il modello? A svelarlo è stato lui stesso. Rispondendo alle domande dei fan sui social, alcune ore fa l’ex Vippone ha raccontato di questo nuovo lavoro, e in merito ha affermato:

“Che ruolo ho nella trasmissione di Sonia? Non posso spoilerare molto, ma posso dirvi che è un ruolo che mi rispecchia molto, sono felice di questa opportunità, la sto affrontando con molto entusiasmo e soprattutto molta concentrazione per rendere al meglio. Ps. Ho conosciuto un team stupendo”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Gianluca Costantino per questa nuova opportunità.

