Giacomo Urtis e Corona: cosa c’è tra i due?

Il chirurgo dei VIP Giacomo Urtis ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, facendo una volta per tutte luce sul suo legame con Fabrizio Corona.

Durante la sua permanenza al GFVip si era lasciato sfuggire di aver avuto rapporti con un celebre nome dello spettacolo mentre questi era sposato, prima che avesse problemi con la giustizia. Tutti pensarono subito a Fabrizio Corona, e Dagospia scomodò persino Nina Moric per vederci chiaro sul pettegolezzo.

La showgirl croata ammise di non saperne nulla, e che forse Urtis aveva confuso i tempi. Corona si pronunciò invece via Instagram, lasciando intendere che quelle di Urtis non fossero solo parole. Ma come s’intuì in seguito, l’ex re dei paparazzi aveva solo ironizzato.

Giacomo Urtis ha quindi raccontato ad Armando Sanchez a proposito di Corona:

“Tra me e Fabrizio c’è una bellissima amicizia, anche perché devo tanto a lui. Fabrizio mi ha lanciato in questo mondo,” spiega, “e se oggi sono qui è grazie principalmente a lui. Nella Casa si dicono tante cose,” minimizza, “forse ho un po’ esagerato. Però le assicuro che qualcosa di vero c’era… Abbiamo dormito insieme,” cede, “nulla di più”. E insiste: “Tra noi c’è un’amicizia speciale, che va molto oltre la semplice conoscenza o un rapporto lavorativo”.

L’amicizia di Urtis e Corona, prosegue l’ex gieffino, è coltivata quotidianamente, e dopo il clamore suscitato dal gossip su una loro ipotetica storia i due hanno anche avuto modo di riparlarne.

“Sento Fabrizio al telefono ogni giorno,” ci dice Urtis, “ed è molto divertito di questa situazione. Non è per nulla arrabbiato”, rassicura. “È un uomo intelligente e sa scherzare. Evidentemente non ha problemi a raccontare una cosa privata. I suoi post che ci mostravano insieme sono la conferma”.

Il gossip con Corona per “ingelosire” Barù

Dietro tutto quello che è accaduto, ad ogni modo, c’è dell’altro. Se Giacomo Urtis si è trovato nella circostanza di alludere a un suo legame speciale con Fabrizio Corona, pare sia stato per suscitare la gelosia in un altro uomo.

“Era una frecciatina a Barù. Tutti sanno che ho una forte passione per lui, e che spesso faceva commenti sul mio corpo. La cosa mi incuriosiva, e per questo gli ho raccontato del mio rapporto con Corona. Da lì è partito tutto. Sono un uomo libero e felice di esserlo”.

In effetti Urtis non ha fatto mistero (né in TV né qui su Novella) del suo debole per l’affascinante bon vivant maremmano.

Ma per sapere se la sua strategia di conquista avrà veramente successo, toccherà attendere l’uscita di Barù dalla Casa.

