Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Spoiler sul brano di Gianluca Grignani

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2023 ed è tornato a far capolino il rischio squalifica per uno dei partecipanti in gara. Parliamo di Gianluca Grignani. Il cantautore si è presentato con il brano Quando ti manca il fiato.

Sembrerebbe, però, che durante una diretta Facebook nella giornata di ieri la canzone di Gianluca Grignani (seppur per pochi secondi sia stata svelata). Uno spoiler che non dipende però dall’artista. Il portale MOW fa sapere infatti che il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe postato online un estratto di quello che pare essere appunto il brano sanremese dell’artista. I due si conoscono da tempo e conservano un’amicizia fraterna. Questo quanto si apprende dal sito:

«Il video della diretta Facebook di Serino, che ha sottolineato nel post di aver lavorato a “Quando ti manca il fiato” – questo il titolo – con il cantautore, è durato per tutta la lunghezza del brano e nel post si poteva leggere come il critico lamentasse che il pezzo, in una seconda stesura, sarebbe stato modificato».

Così sul web si è fatta largo l’ipotesi che Gianluca Grignani possa rischiare seriamente la sua partecipazione in gara a Sanremo 2023. Per diverse ore sui social non si è parlato d’altro, ma a quanto pare gli organi competenti hanno già fatto una scelta.

A rivelare qual è la decisione finale della Rai è Il Messaggero. Secondo fonti vicine all’azienda, infatti, Gianluca Grignani non sarà squalificato come temevano alcuni e canterà quindi regolarmente il suo brano: “Lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del Festival la partecipazione dell’artista. Il caso, dunque, si è aperto è chiuso in poche ore”, si apprende dal quotidiano.

Tutto è bene quel che finisce bene! Per fortuna Gianluca Grignani potrà calcare il Teatro del palco Ariston e regalarci così intense emozioni.