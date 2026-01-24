Gianluigi Nuzzi a teatro con “La Fabbrica degli Innocenti”

“La Fabbrica degli Innocenti”, questo è il titolo dello spettacolo a teatro di Gianluigi Nuzzi.

Il noto saggista, giornalista e conduttore sarà impegnato in diverse date in Italia dove racconterà fatti e passo passo ricostruirà alcuni dei fatti di cronaca più chiacchierati degli ultimi anni.

La Fabbrica degli Innocenti di Gianluigi Nuzzi

Di cosa parla lo spettacolo di Nuzzi a Teatro

A tal proposito e per farsi trovare pronti, è bene dunque sapere di cosa parla lo spettacolo di Gianluigi Nuzzi.

Come si legge nella nota ufficiale, saranno tanti i fatti di cronaca nera affrontati dallo stimato giornalista. Dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco con Alberto Stasi, per passare all’omicidio di Yara Gambirasio con Massimo Bossetti. Tra questi anche la strage di Erba con Rosa Bazzi e Olindo Romano. Questi rappresentano 3 dei casi tra i più emblematici.

“Sebbene siano stati giudicati con sentenza definitiva sono entrati nel mirino della fabbrica degli innocenti, imbastendo una martellante campagna di disinformazione, di fake news che ha distorto la realtà per demolire le sentenze definitive”, si legge nella nota. “Ne esce un quadro falsato dall’assunto inquietante di prove manipolate, confessioni estorte, complotti giudiziari portati avanti da giudici, pubblici ministeri, investigatori, psichiatri, tutti uniti dall’intento di portare all’ergastolo innocenti in carcere”.

Dunque con delle immagini e dei documenti, ma anche testimonianze e una ricostruzione dettagliata, Gianluigi Nuzzi entrerà nel dettaglio di questi casi molto discussi e li andrà a ricostruire uno a uno. Il giornalista svelerà “come lavora la fabbrica degli innocenti tra manipolazioni e omissioni”.

Quali sono le date dello spettacolo di Gianluigi Nuzzi a Teatro. In occasione de “La Fabbrica degli Innocenti”, il noto giornalista, saggista e conduttore potrete vederlo nelle seguenti città:

2 Febbraio a Torino al Teatro Gioiello

7 Febbraio a Reggio Calabria presso il Teatro Cilea

8 Febbraio ad Arcavata di Rende al Teatro Auditorium Unical Tau

22 Febbraio a Varese al Teatro Intred

23 Febbraio al Teatro Manzoni

25 marzo a Borgomanero presso il Cinema Teatro Nuovo

28 marzo a Ivrea all’Officina H

16 maggio a Cremona al Teatro Infinity 1

Info e biglietti sono disponibili presso le ricevitorie autorizzate come TicketOne.it.

Se siete dunque interessati non potete di certo perdervi l’occasione di vedere lo spettacolo di Gianluigi Nuzzi a Teatro.

