Secondo una segnalazione emersa nelle ultime ore, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara starebbe vivendo un momento di forte crisi. Ecco cosa sappiamo in merito e quello che starebbe accadendo tra i due ex volti di Uomini e Donne.

La segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Protagonista indiscusso dell’ultima stagione di Uomini e Donne è stato Gianmarco Steri. Come i fan del dating show di Maria De Filippi ben sanno, il barbiere ha inizialmente preso parte al programma in qualità di corteggiatore di Martina De Ioannon. A seguito della delusione sentimentale, per Gianmarco è arrivata la possibilità di iniziare un nuovo percorso, stavolta nelle vesti di tronista. Nel corso dei mesi così Steri ha avuto la possibilità di conoscere le migliaia di pretendenti giunte alla sua corte. A fare breccia nel suo cuore è stata però Cristina Ferrara. I due hanno dunque lasciato la trasmissione insieme, dando il via alla loro relazione.

Nonostante sembrasse che tutto stesse procedendo a gonfie vele tra la coppia, nelle ultime ore è emersa una segnalazione che non è passata inosservata e che sta già facendo preoccupare i fan. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto un messaggio di un follower, sembrerebbe che Gianmarco e Cristina stiano vivendo un momento di crisi. Ma non è finita qui. Ci sarebbero infatti alcuni dettagli sugli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo quanto riferisce l’esperto di gossip, pare che proprio Gianmarco Steri stia alloggiando in un hotel a Salerno. In più, come è stato fotto notare, sotto l’ultimo post social di Cristina Ferrara mancherebbe proprio il like dell’ex tronista.

Naturalmente al momento si tratta solamente di indiscrezioni e di voci di corridoio e vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Novella nel mentre si rende a disposizione dei diretti interessati, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni o fare delle rettifiche su quanto vi abbiamo appena svelato.