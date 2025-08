Solo negli ultimi giorni Luca Onestini è tornato single. In queste ore così l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto sui social e ha duramente attaccato la sua ex fidanzata Aleska Genesis, facendo una rivelazione inedita.

Lo sfogo di Luca Onestini

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Luca Onestini. Come in molti forse sapranno, solo di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato al reality americano La Casa de Los Famosos e proprio in questa occasione ha fatto la conoscenza di Aleska Genesis Castellanos, modella e imprenditrice che vanta 8 milioni di follower sui social. Terminato il programma, i due hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente e sembrava che tutto stesse procedendo a gonfie vele tra loro. Pochi giorni fa è invece arrivata la notizia della rottura definitiva.

LEGGI ANCHE: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi? Spunta una segnalazione

L’influencer ha infatti fatto sapere che la relazione è giunta al termine e ha parlato di incompatibilità con l’ex tronista. Nelle ultime ore però a intervenire è stato proprio Luca Onestini, che nel corso di una diretta sui social si è scagliato contro l’ex fidanzata Aleska Genesis Castellanos, lanciandole precise accuse. Secondo l’ex tronista infatti la modella avrebbe chiesto consigli sentimentali all’intelligenza artificiale e in merito ha dichiarato:

“Ha chiesto a Chat GPT se le conveniva stare con me. Dove diavolo siamo arrivati? Ha chiesto all’intelligenza sentimentale un consiglio sentimentale. Io non ci posso credere. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Era veramente innamorato, non so se sto sognando”.

Wey lo mejor del live de Luca fue esto sin duda. Aleska si esta Loca, pero que se esperaban si le hizo un instagram a una sandia si a así como leyeron a una SANDIAAAAAAAAA. 😭#LucaOnestini #AleskaGenesis #Luceska pic.twitter.com/M19ySD2qCL — L• (@liligomez000) August 5, 2025

Naturalmente le dichiarazioni di Luca Onestini non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. L’ex tronista ha poi fornito ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto con Aleska Genesis Castellanos, facendo luce su alcuni episodi specifici. A oggi dunque Luca è nuovamente single e attualmente si sta prendendo del tempo per sé stesso prima di voltare definitivamente pagina.