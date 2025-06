Gianmarco Steri potrebbe tornare a Uomini e Donne come hair stylist e aprire un salone con Cristina Ferrara

Dopo la fine del suo percorso da tronista con Cristina Ferrara, Gianmarco Steri potrebbe restare a Uomini e Donne con un nuovo ruolo dietro le quinte come hair stylist. Lo staff starebbe valutando il suo inserimento da settembre. Inoltre, lui e Cristina pare stiano progettando di aprire un salone di bellezza a Roma.

Uomini e Donne, Gianmarco torna a settembre!

Dopo aver lasciato il trono di Uomini e Donne per iniziare una conoscenza fuori dal programma con Cristina Ferrara, Gianmarco Steri potrebbe non allontanarsi del tutto dagli studi di Canale 5. Anzi, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, per l’ex tronista si potrebbero aprire nuove opportunità lavorative proprio all’interno della trasmissione.

“Boom! Gianmarco resta a Uomini e Donne!!!”, ha scritto Venza in una sua recente storia su Instagram. “Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair style del programma! Il team infatti starebbe valutando l’idea di inserirlo già da settembre!”, ha aggiunto.

Un’indiscrezione che ha subito acceso la curiosità dei fan. Non si tratterebbe quindi di un ritorno nel parterre, ma di un nuovo ruolo dietro le quinte, in linea con le passioni e le competenze di Gianmarco Steri, che da anni lavora nel settore dell’hairstyle.

Ma le novità non finiscono qui. A confermare l’interesse crescente intorno alla nuova vita dell’ex tronista è anche Deianira Marzano, che ha aggiunto un ulteriore dettaglio sul suo futuro, questa volta fuori dagli studi Mediaset. Secondo quanto riferito dalla nota influencer, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno progettando di aprire insieme un negozio Hair and Beauty nel centro di Roma, un’attività che li vedrà lavorare fianco a fianco, unendo vita privata e professionale.

Il rumor su Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Insomma, anche se la sua avventura da tronista si è conclusa, il legame tra Gianmarco Steri e Uomini e Donne potrebbe continuare sotto una nuova veste, confermando quanto il programma di Maria De Filippi possa diventare, oltre che un’opportunità sentimentale, anche un trampolino per nuovi progetti di vita.

Al momento non vi è conferma e si tratta di un rumor, ma chissà non possano arrivare presto conferme.