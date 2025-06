A distanza di un mese dalla scelta a Uomini e Donne, si mormora che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara siano già in crisi. Ecco cosa starebbe accadendo tra i due.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara già ai ferri corti?

È trascorso un mese da quando Gianmarco Steri ha messo fine al suo percorso a Uomini e Donne facendo la sua scelta. Dopo una lunga esperienza fatta di alti e bassi, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha deciso di lasciare il programma con Cristina Ferrara, iniziando una conoscenza con la sua corteggiatrice. Nonostante inizialmente sembrasse che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due, nelle ultime ore in rete si sta parlando di una presunta crisi che avrebbe già colpito la coppia.

Chi segue gli ex protagonisti della trasmissione sui social sa bene che attualmente Gianmarco e Cristina sono separati. Al momento infatti Steri si trova in Spagna in vacanza con alcuni amici, mentre la Ferrara ha raccontato di essere tornata a casa sua e di aver ripreso in mano la sua vita. Tuttavia alcune risposte dell’ex corteggiatrice hanno lasciato perplessi i più.

Un follower ha infatti chiesto a Cristina, che non ha mai menzionato il suo fidanzato, se lei e Gianmarco Steri stiano pensando a una convivenza. A quel punto è arrivata la risposta secca della Ferrara, che ha dichiarato che, almeno per il momento, i due non hanno alcuna intenzione di andare a vivere insieme. A quel punto i più maliziosi hanno insinuato che la coppia stia già attraversando una crisi. Naturalmente al momento i diretti interessati non hanno confermato le dicerie sul loro conto. A oggi dunque le voci di corridoio sono da considerarsi tali e vanno prese con le pinze.

Di recente intanto si è mormorato anche che proprio Gianmarco abbia puntato il Grande Fratello e che stia facendo di tutto per cercare di diventare un concorrente del reality show. Che dunque a settembre possa arrivare un’altra avventura televisiva per Steri? Non resta che attendere per scoprirlo.