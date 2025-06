A distanza di alcune settimane dalla scelta a Uomini e Donne, sembrerebbe che Gianmarco Steri stia puntando il Grande Fratello. Ecco l’ultimo retroscena sull’ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Il retroscena su Gianmarco Steri

Poche settimane fa Gianmarco Steri ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne e dopo numerosi alti e bassi ha finalmente fatto la sua scelta, ricaduta su Cristina Ferrara. Da quel momento i due hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione e in questi giorni stanno avendo modo di conoscersi lontani dalle telecamere. La coppia si sta anche mostrando insieme sui social, segno dunque che tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele. Nel mentre, secondo una voce di corridoio che si è fatta strada sul web, pare che presto Gianmarco potrebbe tornare all’interno del dating show, stavolta però con un ruolo del tutto inedito.

Stando a quanto ha fatto sapere Amedeo Venza, pare che l’ex tronista possa entrare a far parte del team del programma targato Maria De Filippi. Per Steri potrebbero infatti aprirsi le porte lavorative come hair style della trasmissione e di certo in molti si chiedono cosa accadrà. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore è spuntato un ennesimo retroscena, che sta già facendo discutere.

Tutto è iniziato quando Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su Cristina Ferrara. Il blogger a quel punto, commentando la notizia, ha sganciato una bomba che non è passata inosservata. Pare infatti che Gianmarco Steri starebbe sognando il Grande Fratello e che “farebbe di tutto” per varcare la porta rossa a settembre, in vista dell’inizio della nuova edizione del reality show.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni e non è chiaro se l’ex tronista stia realmente valutando l’idea di entrare a far parte del cast del GF. Attualmente intanto la produzione è già alla ricerca dei nuovi concorrenti e non sono esclusi colpi di scena.