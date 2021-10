Da Gianmaria Antinolfi a Andrea Iannone: Belén porta fortuna agli ex

Chi è stato con, lei per diverso o poco tempo che sia, brilla della sua luce riflessa: Belén porta davvero fortuna ai suoi ex fidanzati!

Belén: cosa fa agli ex fidanzati

Come il pianeta con i suoi satelliti. O meglio, come il sole che sparge la sua calda luce tutto intorno. Potrebbe essere questa l’immagine che rappresenta il rapporto tra Belén Rodríguez e gli uomini che sono gravitati nella sua vita, almeno i più recenti.

La modella e showgirl argentina ha dimostrato nel corso degli anni di riuscire a trasformare in oro tutto quello che tocca, inanellando con disinvoltura successi professionali, in televisione o come testimonial. Il tutto senza mai trascurare gli affetti e la famiglia, come dimostra la nascita lo scorso luglio della secondogenita, Luna Marì.

La copertina di Novella 2000 n. 44 – 21 Ottobre 2021

Ma Belén ha dimostrato anche di avere un tocco magico che permette a chi le sta accanto di acquisire improvvisamente una straordinaria notorietà.

Inutile negarlo, il solo fatto di avere avuto una relazione o anche solo un flirt con lei ha aperto strade nel mondo dello spettacolo che prima potevano sembrare impensabili. Basta guardare ai casi più recenti di ex, Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi.

Andrea Iannone

Fisico statuario, aria da ribelle e una certa e sorprendente somiglianza con Fabrizio Corona, altro ex storico di Belén, Iannone aveva incontrato la showgirl argentina quando la sua carriera sembrava all’apice.

Talento precocissimo del motociclismo italiano, pilota di MotoGp abituato a correre sempre per vincere, era una stella del mondo delle piste. Seppure sempre all’ombra di Valentino Rossi. Ma la relazione con Belén l’ha fatto diventare un personaggio noto al grande pubblico. Gli ha regalato le prime pagine dei settimanali e servizi televisivi.

Poi la storia d’amore, durata quasi due anni, è terminata (per decisione di lei, sembrerebbe) e la carriera nel mondo delle moto è finita bruscamente, con una squalifica per doping tanto pesante quanto discussa.

Eppure, anche senza più Belen né più moto, ormai Iannone era diventato un personaggio pubblico. E questa notorietà straordinaria l’ex centauro ora l’ha saputo sfruttare a pieno entrando nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico programma del sabato sera di Rai 1. E subito Iannone ha mostrato di sentirsi a suo agio nel ruolo di personaggio televisivo:

“Per me la vita è come l’ultima curva di un gran premio in cui sei secondo e dai gas per arrivare primo, a rischio di mandare tutto all’aria. Per me partecipare a Ballando è anche questo”.

Gianmaria Antinolfi e Belén

E che dire di Gianmaria Antinolfi. Imprenditore napoletano nel campo della moda, s’è trovato improvvisamente al centro degli obiettivi dei paparazzi nell’estate del 2020 per un breve flirt estivo con Belén.

Una gita galeotta in barca a Capri, qualche bacio in pubblico rubato dai fotografi e, nonostante la frequentazione terminata dopo pochi giorni, Antinolfi s’è conquistato un piccolo spazio di notorietà grazie alla luce emanata da Belén.

E dallo scorso settembre il napoletano classe ’89 è entrato così nella casa del Grande Fratello VIP, dove s’è fatto segnalare per polemiche (contro gli autori del reality) e corteggiamenti spericolati.

Arriviamo così al presente di Belén nel campo sentimentale.

Antonino Spinalbese

Ovvero Antonino Spinalbese, con cui ha avuto da appena tre mesi la piccola Luna Marì. Un amore intenso tra i due, scoppiato circa un anno e mezzo fa, e che inevitabilmente è maturato sotto i riflettori, rendendo anche il bell’Antonio un personaggio da copertina.

Proprio lui che, prima di Belén, lavorava dietro le quinte, come hair-stylist di Aldo Coppola a Milano, alle prese con le acconciature di VIP e personaggi vari dello spettacolo.

Lei, quando parla dell’attuale compagno, sottolinea sempre la profonda diversità rispetto alla gran parte dei suoi partner del passato:

“Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘stronzi’. Ma con il tempo ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile'”.

Certo, ha ammesso Belén, non è stato solo il carattere di Antonio ad attrarla:

“Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente… ‘Mamma mia, che bel viso che hai!’, gli ho detto”.

Lui ha svelato che Belén:

“È riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro. Non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato”.

Di certo, insieme all’amore e a una splendida figlia, Antonino Spinalbese dalla relazione con Belén ha ottenuto anche la possibilità di poter fare conoscere anche gli altri suoi talenti, oltre a quello di hairstylist.

E ha potuto permettersi di lasciare il lavoro da Aldo Coppola per dedicarsi a tempo pieno alla sua principale passione, quello della fotografia. Così, da mesi non perde occasione per mostrare al mondo le sue capacità dietro l’obiettivo.

Il tocco magico di Belén gli ha permesso di rivoluzionare la sua vita, nel lavoro come nel privato, e di poter realizzare i suoi sogni.

a cura di Roberta Mercuri

Novella 2000 © riproduzione riservata.