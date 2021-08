1 Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi nel cast?

Di recente sono stati anticipati quelli che potrebbero essere i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6. A farlo per prima è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Nella lista, quindi, leggiamo i nomi di: Giucas Casella, Anna Lou Castoldi, Katia Ricciarelli, tre Principesse etiopi, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Jo Squillo, Tommaso Eletti, Francesca Cipriani, Massimiliano Mollicone, Andrea Casalino e Carmen Russo. L’elenco, quindi continua con: Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

Saranno davvero loro? Al momento non lo possiamo sapere con certezza. Da pochissimo tempo, infatti, gli account social del programma stanno rivelando poco a poco chi vedremo nella Casa più spiata d’Italia. La prima a essere stata ufficializzata è stata Katia Ricciarelli, mentre la seconda Sophie Codegoni. Tra non molto scopriremo anche l’identità della terza. Ma non finisce qui. Da non molto, il sito 361magazine.com ha lanciato un’altra indiscrezione.

Sembrerebbe, infatti, che al Grande Fratello Vip 6 troveremo Gianmaria Antinolfi. L’ex fiamma di Belen Rodriguez, infatti, dovrebbe essere stato confermato ufficialmente. Sul sito, come riporta anche Isa e Chia, leggiamo:

Il giovane imprenditore sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip che, anche quest’anno, si prospetta come una delle edizioni più longeve del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’indiscrezione arriva da una fonte certa di 361Magazine.

Non ci resta che attendere e vedere se davvero Gianmaria Antinolfi farà parte del cast della nuova edizione. Se non lo sapete ancora, si tratta di un imprenditore napoletano. Ha avuto un flirt con la Rodriguez nel corso dell’estate 2020 per un breve periodo. Andiamo, però, adesso a scoprire le novità che vedremo all’interno della Casa e non solo. Continuate a leggere…