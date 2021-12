Come abbiamo visto negli ultimi giorni Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono nuovamente avvicinati. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi andare e di vivere a pieno questa conoscenza, senza porsi limiti. Tuttavia questa notte, dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip 6, proprio Gianmaria ha fatto intendere di essere furioso con Sophie, e la causa sarebbe Soleil Sorge! Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto a una parte dei Vipponi se fossero intenzionati a proseguire il loro percorso all’interno del reality o se invece volessero lasciare la casa. Dopo alcuni ripensamenti, ieri sera Antinolfi ha deciso di rimanere in gioco, tuttavia al gieffino non è piaciuta la reazione della Codegoni.

Quando infatti è tornato in salone per comunicare la notizia ai suoi compagni, Gianmaria Antinolfi ha trovato ad aspettarlo tutti i concorrenti, tranne Sophie, che era impegnata a consolare Soleil dopo la squalifica di Alex Belli. A quel punto il gieffino, palesemente stizzito, in seguito si è sfogato con Jessica Selassié, ammettendo di essere furioso per il comportamento della Codegoni. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Per me quello che è successo è assurdo. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no. Non era davanti alla porta e nemmeno ad aspettarmi. Per stare a consolare Soleil? Dai ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Soleil l’ha sempre attaccata e lei preferisce starle vicino invece che aspettare me? […] Ci sono rimasto male per come si è comportata. No, non posso lasciar correre o far finta di nulla. Per me non è una cosa leggera, io non la lascerò passare così”.