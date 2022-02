Gianmaria Antinolfi rivela chi vorrebbe vincesse il GF Vip (VIDEO)

1 Il vincitore del GF Vip secondo Gianmaria Antinolfi

Nella giornata di ieri Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Il gieffino ha abbandonato di recente il reality per motivi lavorativi e adesso può godersi la sua relazione con Federica fuori dal Grande Fratello Vip. Ha, infatti, avuto l’opportunità festeggiare il compleanno della Calemme e di farle un regalo:

Era il suo compleanno. A parte la mia presenza, le ho regalato una borsa. Lavoro nel mondo della moda da sempre. Sono un esteta e mi piace il bello. Sono cose che mi piacciono, regalare una borsa o delle scarpe perché sono del settore. Sto facendo, faccio e farò quello che so fare. Ognuno è portato per fare qualcosa nella vita. La TV da un punto continuativo no.

Parlando, invece, di altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha rivelato chi vorrebbe che vincesse: “Mi piacerebbe molto Jessica. Ho dormito con lei per mese. Eravamo due fratelli, veramente. Lo sa bene lei. È una gran signora, una persona per bene“. Ma non solo. Per quanto riguarda Soleil Sorge ha affermato di aver in qualche modo ricevuto delle scuse da parte sua:

Di Soleil la cosa che ho vissuto in maniera estremamente negativa è statala frase dello stalker. Perché non avevo un allenamento dal punto di vista televisivo. Ma anche se lo avessi avuto, sentirti dire una cosa del genere da una persona che hai trattato come una principessa fa male. Poi sai che può arrivare chissà in che modo… Prima di uscire mi ha detto che la cosa di cui si pente più di tutto è stata trattarmi in quel modo. E per me vale più di mille scuse.

Le chiacchiere con Gianmaria Antinolfi sono andate avanti parlando ancora di Federica e di Belen Rodriguez. Continuate a leggere…