1 Gianmaria Antinolfi e il segreto di Soleil

In questo ultimo periodo tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non scorre buon sangue. Qualche giorno fa, infatti, l’influencer ha parlato di lui e di Jessica, con altri inquilini, come di persone che davanti fanno le amiche e dietro poi ti parlano alle spalle:

Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce. A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi.

Questi cattivi rapporti, quindi, potrebbero portare Gianmaria Antinolfi a rompere una promessa fatta qualche tempo fa a Soleil. Il gieffino, infatti, le aveva detto che mai avrebbe rivelato il nome del ragazzo con il quale si frequenta.

Gianmaria a Soleil dice di sapere il nome di Superman (non fa parte di questo ambiente)



"Mi hanno detto sai che… Mai, giuro sulla mia parola d'onore. L'ho mai fatto? Fino ad oggi, nonostante tutto".



Oggi minaccia di dirlo.



Gianmaria ma di quale onore parli?🤡#gfvip pic.twitter.com/ajSPFrn4jA — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Le cose, però starebbero cambiando. A Sophie Codegoni, infatti, ha rivelato che questa sera, 3 gennaio 2022, al GF Vip potrebbe rivelare in diretta il nome di questa figura che l’influencer vuole mantenere segreta. Sul web, però, non sono per nulla d’accordo con tale comportamento. Qualcuno, per esempio, scrive: “Facendo così coinvolge una persona che non c entra nulla e magari vuole rimanere anonima. Le bambinate proprio“.

Gianmaria su Soleil "Io gliel'ho detto una cosa che so, vediamo" e poi all'orecchio di Sophie dice che sa il nome del ragazzo con cui Sole si frequenta.

Lo stesso che aveva giurato a Soleil di averlo saputo e di non averlo mai detto perchè di lui può fidarsi.



Gesto vile #gfvip pic.twitter.com/trldcJhAbZ — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Gianmaria Antinolfi andrà fino in fondo oppure ci ripenserà all’ultimo minuto? Al momento non possiamo saperlo. Tutto dipenderà da lui e da come si sentirà più tardi. Noi seguiremo tutti gli eventi e vi aggiorneremo in caso dovesse succedere qualcosa di interessante. Nel frattempo, il gieffino, ha deciso di allontanarsi da Sophie romanticamente parlando. Andiamo a rivedere cosa le ha detto…