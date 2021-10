1 L’aereo per Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: le reazioni

Una domenica tranquilla per i concorrenti del Grande Fratello Vip che, prima del pranzo si stanno godendo un po’ di sole in giardino. A quanto pare, però, si tratta anche di una giornata di aerei. Dopo quello arrivato per Sophie Codegoni, ma anche quello per Adriana Volpe, nel mezzo c’è stato un messaggio dedicato a Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

I due in passato hanno vissuto un flirt, conclusosi però non nel migliore dei modi. Nella Casa del GF Vip si sono ritrovati e dopo numerosi scontri sembrano aver ritrovato un po’ di serenità, anche se ovviamente Gianmaria Antinolfi è attualmente fidanzato con Greta Mastroianni. Alcuni fan, però, non sembrano arrendersi e probabilmente sperano possa scattare nuovamente la scintilla tra il manager e l’influencer. Così hanno pensato bene di inviare a entrambi un aereo, con un chiaro messaggio:

“GM – testa off, cuore on – GianSole”. Ecco qui il momento del passaggio della frase sul cielo azzurro di Roma…

aereo per soleil e gianmaria#gfvip pic.twitter.com/NSnnoZYqTd — soleil sorge out of context (@oocsoleil) October 10, 2021

Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte dei gieffini, che hanno invitato Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge a uscire in giardino e vedere insieme il messaggio arrivato dai fan. Il napoletano e l’influencer sono parsi inizialmente un po’ imbarazzati e hanno provato a sdrammatizzare con qualche battuta, insieme ai loro compagni, che li hanno spronati ad ascoltare quanto scritto dai loro estimatori.

Dopo qualche battuta qua e là, tra l’altro, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono dati un abbraccio e hanno continuato a scambiare qualche parola dopo l’aereo ricevuto (VIDEO). Sarà curioso capire ora come avrà reagito Greta, la fidanzata di Gianmaria, che già di recente è tornata ad attaccare Soleil. Continua…