Non ci sta Sophie Codegoni dopo la paparazzata del settimanale Chi, che la ritrae con l’ex Alessandro Basciano. L’ex tronista è sbottata: “Incontro procurato con l’inganno” e non è tardata ad arrivare la replica del deejay.

Sophie Codegoni sbotta dopo la paparazzata

Sul settimanale Chi è spuntato un servizio che ritrae insieme Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nonostante quest’ultima abbia più volte detto di essersi tutelata e di averlo allontanato dopo le accuse fatte reciprocamente.

Sulla rivista il giornalista ha raccontato che, a quanto pare, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero rivisti per la figlia che hanno insieme, Céline Blue. Nel servizio si fa presente che nulla impedisce al deejay di poterla incontrare e non ci sarebbe alcun provvedimento che lo vieti. Nel racconto è stato descritto il pomeriggio tra nido, passeggiata al parco, shopping e merenda, prima del ritorno a casa:

“(…) Per la piccola, probabile, è già ora di cena. A scendere sotto casa è la stessa Sophie che va a recuperare il suo tesorino. Lei e Ale accennano a un saluto, quasi un sorriso, sono momenti di, sembrerebbe, ritrovata distensione“.

Dopo la pubblicazione di queste parole è arrivata il duro sfogo da parte di Sophie Codegoni. Come potete leggere dalle sue parole, lei ha parlato di un incontro che sarebbe stato procurato con l’inganno e che tra lei e Alessandro Basciano non ci sarebbe alcuna armonia, anzi. Ecco cosa ha detto l’ex tronista…

La storia Instagram di Sophie Codegoni

La replica di Basciano

Successivamente dopo queste parole, anche Alessandro Basciano ha pensato bene di intervenire pubblicamente. Anche lui tra le storie di Instagram ha pubblicato un commento su quanto accaduto, lanciando poi una frecciata alla sua ex Sophie Codegoni….

Instagram stories di Alessandro Basciano

Resta da capire ora se dopo le prese di posizione da parte di entrambi, succederà qualcosa in vista del Natale e se magari ci sarà un breve incontro tra le parti. Per ora sembra essere tutto in divenire, ma attendiamo ulteriori news su questa faccenda.

Sophie Codegoni al momento è ferma nelle sue scelte e non intende indietreggiare nei confronti dell’ex Alessandro Basciano.