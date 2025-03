La serata è partita forte a C’è posta per te! Ospite Gianni Morandi che, durante la sorpresa che l’ha visto protagonista, si è commosso. Poi il cantante ha dedicato un mini concerto ai genitori di Rita, mittente del regalo.

Gianni Morandi si commuove a C’è posta

Questa sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te. Il people show condotto magistralmente da Maria De Filippi ha visto la presenza di Gianni Morandi tra i suoi ospiti. Il cantante ha preso parte a una bellissima sorpresa da parte di Rita per i suoi genitori, Ivana e Marco.

Da quando vive lontana km e km da loro, si è resa conto dei tanti sacrifici che hanno fatto per lei. Per questo ci ha tenuto a ringraziarli, perché spesso non li ha capiti come invece avrebbe dovuto. Rita ha un legame speciale con loro e per tale ragione ha voluto scrivere una lettera, dove ha raccontato l’infanzia, come l’ha vissuta e come nonostante le tante difficoltà i suoi genitori abbiano fatto il possibile per lei e tenere su la famiglia.

“Ho ascoltato la vostra storia e mi sono commosso. Rita è una brava ragazza e ora è diventata mamma. Mi immedesimavo nella mia vita da ragazzino perché anche noi non avevamo una famiglia ricca e anche loro hanno fatto sacrifici. Ho pianto anche io per la sua lettera”, ha detto Gianni Morandi che ha segnato la storia dei due genitori di Rita.

Il cantautore ha poi impugnato la sua inseparabile chitarra e ha intonato alcuni celebri pezzi della sua carriera. Da Fatti mandare dalla mamma a C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Si è passati poi da In ginocchio da te ad Andavo a cento all’ora. Per poi concludere con Uno su mille.

Sia i protagonisti della storia così come tutto lo studio hanno cantato insieme a loro le canzoni di Gianni Morandi. E anche qui non sono mancati momenti di commozione.