Per l’ultima puntata di C’è posta per te Maria De Filippi ha sfoggiato un bellissimo abito. Volete replicarlo? Scopriamo qual è il brand e il suo costo e quindi quanto dovrete sborsare.

L’abito di Maria De Filippi

Ultima puntata di C’è posta per te questa sera su Canale 5! Per la chiusura di stagione del people show, Maria De Filippi ha invitato come ospiti Gianni Morandi e il trio de Il Volo. I cantanti sono stati protagonisti di bellissime sorprese. Come ogni settimana, però, a incuriosire è certamente il look sfoggiato dalla conduttrice.

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Stefano De Martino scova il sosia “tale e quale” di Carlo Conti (VIDEO)

La padrona di casa è sempre impeccabile e sceglie outfit sofisticati ed elegantissimi per questa occasione, rispetto a quelli più casual e comodi che vediamo invece in occasione di Uomini e Donne. Stasera però ha voluto scegliere un classico. Maria De Filippi infatti si è affidata a un abito che già le abbiamo visto nel corso di questa stagione così come in passato.

Per chiudere nel miglior modo possibile la fortunata stagione di C’è posta per te, Maria De Filippi ha scelto il vestito firmato da Victoria Beckham. Un modello con “gonna fasciante al ginocchio, a maniche corte con girocollo e zip sulla schiena”, come fa notare anche Fanpage.it. Stavolta però rispetto alle precedenti occasioni (come il bianco indossato nella puntata del 22 febbraio), La presentatrice ha preferito un bel bordeaux.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez lancia una frecciata a Virginia Raffaele: “Le imitazioni su di me un po’ volgarotte”

Siete curiosi di conoscere il prezzo di questo abito? Il costo sugli e-commerce di lusso ha una cifra pari a 1.150 Euro. Però si può tranquillamente trovare anche scontato. A chiudere il look anche delle bellissime scarpe con tacco a spillo. Se volete quindi replicare questo stile di Maria De Filippi, dovrete sborsare questa cifra.