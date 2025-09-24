Oggi opinionista a Uomini e Donne con un passato da ballerino. Chi è Gianni Sperti: età, moglie, figlia e Instagram

È stato ballerino di tante trasmissioni televisive, a partire da Buona Domenica e Amici. Oggi nel 2024, da diversi anni ormai, ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Conosciamo meglio Gianni Sperti: chi è, età, vita privata, moglie e figlia, carriera e Instagram.

Gianni Sperti età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Gianni Sperti? L’ex ballerino è nato il 12 aprile 1973 a Manduria in provincia di Taranto e la sua età è di 52 anni. Cresciuto a Pulsano, l’opinionista di Uomini e Donne da sempre è stato legato alla danza, fino a oggi.

Gianni ha due fratelli e una sorella: Enzo, Luciano e Cinzia, che a loro volta hanno avuto dei figli. È molto legato ai suoi genitori. La madre di Sperti si chiama Pia. Suo padre è venuto a mancare nel 2020 e la sua scomparsa l’ha segnato profondamente.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che Gianni Sperti si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Pegaso.

Vita privata

E della vita privata di Gianni Sperti cosa possiamo dirvi? Di chi è compagno Gianni Sperti? Chi è il nuovo amore di Gianni? È fidanzato? Tante le domande sulla sua vita privata, ma zero risposte al momento. Nel 2023 aveva lasciato intendere ci fosse una persona nella suo personale, ma faceva riferimento al suo amico a quattro zampe. Oggi non si definisce impegnato ed è alla ricerca dell’anima gemella.

Gianni Sperti ha una moglie e figli? Non ha alcuna figlia o figlio e oggi non è sposato. In passato durante i suoi primi anni di carriera in TV a La Sai L’Ultima ha conosciuto Paola Barale. Si sono innamorati e sposati nel 1998. Il loro matrimonio aveva interessato e non poco l’opinione pubblica. Nel 2002 poi la separazione dove non sono mancate dichiarazioni reciproche sui motivi di questo distacco.

Spesso è stato al centro di alcune polemiche per via della chirurgia estetica. Tanti l’hanno accusato di averne ‘abusato’ e di aver fatto dei ritocchini al viso, che avrebbero cambiato il suo aspetto. Lui ha sempre risposto per le rime a tali attacchi.

Impegnato nel sociale, si è speso in tante occasioni per la lotta contro l’abbandono dei cani ed è stato testimonia della Campagna Dog Kiss.

Dove seguire Gianni Sperti: Instagram e social

Facebooke Instagram sono i principali social network dov’è possibile seguire Gianni Sperti. Sui suoi account ufficiali condivide molte foto tratte da shooting fotografici, non mancano anche selfie e scatti in compagnia di parenti o amici, momenti di vita privata e riflessioni.

Come scrivere a Gianni Sperti? Vi basta semplicemente commentare i suoi post o provare a contattarlo in direct per poter fare sentire il proprio supporto all’opinionista.

Sui social sono presenti sia scatti di oggi di Gianni Sperti. Ma non mancano anche foto del passato e ricordi che riportano al “prima dell’esplosione del suo personaggio televisivo.

Carriera

Ballerino per gran parte degli anni 90 e attualmente opinionista Gianni Sperti nella sua carriera ha lavorato per tantissime trasmissioni. Fin da giovanissimo ha studiato danza a livello professionale, dal rock acrobatico al classico per passare al moderno.

Ha condiviso il suo mestiere con molti volti noti, da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo a Carmen Russo e Luca Barbareschi e non solo. Qui di seguito vi riportiamo tutte le tappe fondamentali del suo percorso artistico fino a oggi.

Qualche curioso si domanda quale sia lo stipendio di Gianni Sperti, ma non è cosa nota.

Film

Non tutti ricorderanno forse ma Gianni Sperti è stato protagonista anche al cinema nel 1999 nel film Milonga di Erminio Greco.

Programmi TV con Gianni Sperti

Nelle attività di carriera, come detto, Gianni Sperti ha lavorato per tantissime trasmissioni televisive. Tutto è partito con La Sai L’Ultima nel 1995/1996 su Canale 5, per poi proseguire con Stelle Sull’Acqua su Rai 1 e Il Grande Bluff, ancora a Mediaset. In queste trasmissioni è stato ballerino.

La svolta è arrivata poi nel 1996 (fino al 2000) quando ha ricoperto il ruolo di primo ballerino a Buona Domenica su Canale 5. La sua carriera è proseguita poi in altre trasmissioni come Ballo, Amore e Fantasia nel 1997 su Rete 4 e L’Ultimo Valzer nel 1999 con il ritorno in Rai (su Rai 2 per la precisione).

In Stelle A Quattro Zampe su Canale 5 negli anni 2000 non è stato solo ballerino ma anche coreografo. Poi un inedito compito dal 2003 quando Maria De Filippi l’ha voluto a Uomini e Donne, dove ancora oggi è opinionista insieme a Tina Cipollari e Tinì Cansino. Poi ha preso parte anche al reality La Talpa nel 2005 dov’è riuscito ad arrivare alla vittoria e ha chiuso la carriera come ballerino professionista ad Amici dal 2006 al 2009.

Ma approfondiamo alcune delle trasmissioni più celebri che hanno visto Gianni Sperti protagonista.

La Sai L’Ultima?

Tra il 1995 e il 1996 Gianni Sperti ha esordito in TV proprio con La Sai L’Ultima con la versione classica e lo speciale dove è stato ballerino.

Il Grande Bluff

Passiamo poi a Il Grande Bluff nel 1996, quando Sperti ha lavorato nella trasmissione di Luca Barbareschi come ballerino.

Buona Domenica

L’asticella si è alzata poi nel 1996 quando fino al 2000 è stato primo ballerino di Buona Domenica, la trasmissione di Maurizio Costanzo.

Gianni Sperti a Uomini e Donne

È il 2003 e Gianni Sperti è stato voluto fortemente come opinionista di Uomini e Donne da Maria De Filippi. L’ex ballerino ancora oggi ha questo ruolo nel dating show di Canale 5.

Nel programma adesso è accanto alle due opinioniste Tina Cipollari e Tinì Cansino. In tanti si domandano quanti anni ha la Tina di Uomini e Donne? Ebbene Tina ha 58 anni.

Per l’edizione 2025 i tronisti sono: Cristiana Anania e Flavio Ubirti al momento. Rosario Guglielmi è già stato mandato via dopo una segnalazione dalla sua ex.

La Talpa

Passiamo poi al 2005 quando Gianni Sperti ha voluto mettersi in gioco nel suo primissimo reality show, parliamo de La Talpa. Nel corso della seconda edizione è riuscito ad arrivare fino alla fine e giungere alla vittoria! Alle sue spalle Roberto Ciufoli e Beatrice Bocci.

La trasmissione ha visto Paola Perego alla conduzione e inviato Stefano Bettarini.

Amici di Maria De Filippi

Dal 2006 al 2009 Gianni Sperti è entrato ufficialmente nel cast di Amici di Maria De Filippi come ballerino professionista, per poi chiudere così la sua carriera da danzatore.