Oggi a Uomini e Donne sta andando in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Grande assente è stata Martina De Ioannon e così Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro l’ex tronista.

Le parole di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Non mancano le emozioni oggi a Uomini e Donne. Su Canale 5 sta infatti andando in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, che da giorni sono sulla bocca di tutti. Grande assente in studio è stata però Martina De Ioannon, che a quel punto è stata attaccata da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Una volta faccia a faccia, Gianmarco e Ciro hanno dato il via a un acceso botta e risposta. Steri tuttavia ha invitato più volte Solimeno a non parlare di Martina, non essendo presente. A quel punto a prendere parola è stato Gianni, che su tutte le furie ha affermato:

“Io sono delusissimo dalla sua assenza. Parlo per me. Penso che sia stata poco rispettosa nei confronti nostri e nei confronti del pubblico, che le ha dato la possibilità di ricredersi su di lei durante il suo percorso. Ricordiamo che Martina era seduta qui e tutto il pubblico era contro di lei, quindi l’hanno rivalutata dopo il percorso che ha fatto. Per il pubblico, per il programma e per noi lei doveva venire qua”.

A fare eco alle dichiarazioni di Gianni Sperti è stata Tina Cipollari, che scagliandosi contro Martina De Ioannon ha aggiunto: “Non si può sentire quando tu dici che lei se ne frega di tutto. Se se ne fregava di tutto lei oggi era qui”.

Il parere di Gianni e Tina! #UominieDonne pic.twitter.com/uyPPczpxvs — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2025

Gianmarco nel mentre ha continuato a dare la sua versione dei fatti e ha preso le parti di Martina. Steri ha tuttavia precisato che al momento lui e la De Ioannon non sono fidanzati e che attualmente si stanno solamente frequentando.

