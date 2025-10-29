Roberto Bolle riceve la laurea magistrale honoris causa e si commuove
La commozione di Roberto Bolle
Poche ore fa Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa presso l’Università di Firenze. Durante il suo discorso, il noto étoile non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione.
Le parole di Roberto Bolle
Grandi emozioni, nelle ultime ore, per Roberto Bolle. Il noto e celebre artista infatti ieri ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” per “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale” che fa di lui “interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità”. La cerimonia è si è svolta nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci. È stata proprio lei a consegnare il titolo all’étoile della Scala di Milano, che a breve tornerà in scena con lo spettacolo Caravaggio.
Non sono mancate naturalmente alcune dichiarazioni dello stesso Roberto Bolle, che è apparso visibilmente emozionato. Durante il discorso infatti l’artista, parlando dei suoi genitori, non è riuscito a trattenere la commozione e l’intera sala è scoppiata in un fragoroso applauso. Queste le dichiarazioni di Bolle, che hanno emozionato il web intero:
“Avevo poca fiducia in me stesso. Alcune volte prima di importanti debutti vivevo attimi di panico. Eppure dentro di me c’era un pensiero semplice: ‘dai il massimo, fai del tuo meglio’. Concentrarmi sul percorso e sull’impegno quotidiano è ciò che mi ha aiutato e fatto crescere. L’etica del lavoro, la serietà, la dedizione, lezioni che si sono rivelate indispensabili e che ho imparato dai miei genitori che hanno lavorato instancabilmente per offrire a me e ai miei fratelli opportunità migliori. Quella loro generosità silenziosa è impressa nel mio cuore”.
Le parole di Roberto Bolle hanno commosso tutti gli utenti sui social e di certo sono state fonte di ispirazione per molti.
