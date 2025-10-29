Poche ore fa Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa presso l’Università di Firenze. Durante il suo discorso, il noto étoile non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione.

Le parole di Roberto Bolle

Grandi emozioni, nelle ultime ore, per Roberto Bolle. Il noto e celebre artista infatti ieri ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” per “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale” che fa di lui “interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità”. La cerimonia è si è svolta nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci. È stata proprio lei a consegnare il titolo all’étoile della Scala di Milano, che a breve tornerà in scena con lo spettacolo Caravaggio.

Non sono mancate naturalmente alcune dichiarazioni dello stesso Roberto Bolle, che è apparso visibilmente emozionato. Durante il discorso infatti l’artista, parlando dei suoi genitori, non è riuscito a trattenere la commozione e l’intera sala è scoppiata in un fragoroso applauso. Queste le dichiarazioni di Bolle, che hanno emozionato il web intero:

“Avevo poca fiducia in me stesso. Alcune volte prima di importanti debutti vivevo attimi di panico. Eppure dentro di me c’era un pensiero semplice: ‘dai il massimo, fai del tuo meglio’. Concentrarmi sul percorso e sull’impegno quotidiano è ciò che mi ha aiutato e fatto crescere. L’etica del lavoro, la serietà, la dedizione, lezioni che si sono rivelate indispensabili e che ho imparato dai miei genitori che hanno lavorato instancabilmente per offrire a me e ai miei fratelli opportunità migliori. Quella loro generosità silenziosa è impressa nel mio cuore”.

Le parole di Roberto Bolle hanno commosso tutti gli utenti sui social e di certo sono state fonte di ispirazione per molti.

