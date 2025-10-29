I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo a La notte nel cuore: scopriamo anticipazioni e trama della puntata in onda il 2 novembre 2025.

Anticipazioni La notte nel cuore 2 novembre

Dopo le puntate precedenti ricche di suspence e colpi di scena, le anticipazioni de La notte nel cuore del 2 novembre ci terranno nuovamente incollati alla TV. Vediamo insieme cosa dice la trama dell’episodio:

Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere, in attesa del processo. Questa volta, però, nessuno va a trovarli: Sumru, Tahsin e Melek decidono di non far visita a Nuh, convinti che il ragazzo debba affrontare da solo le conseguenze delle proprie azioni e imparare la lezione.

Nel frattempo, Cihan e Melek sorprendono tutti annunciando il loro matrimonio. La ragazza si trasferisce da lui, entrando a far parte a pieno titolo della famiglia Sansalan. La notizia, però, non viene accolta con entusiasmo da tutti. Esat e Harika si mostrano contrariati, mentre Esma cerca di far sentire la propria voce e arrivando persino a chiudere Esat a chiave in camera con sé per costringerlo a un confronto. La tensione tra i due cresce di giorno in giorno.

Intanto, Enise parte per un pellegrinaggio. Il suo addio, commovente e carico di emozione, fa intuire che potrebbe trattarsi di un addio definitivo.

Come procedono le anticipazioni de La notte nel cuore per il 2 novembre? Determinato a risolvere la situazione, Tahsin si reca in prigione per incontrare Hikmet. La mette con le spalle al muro. Se non ritirerà la denuncia, lui la accuserà di aver messo in pericolo la vita di Sevilay e Melek, quando la macchina da lei procurata era finita sul ciglio di un burrone.

Nel frattempo, Nuh riceve la visita del suo avvocato. Ma invece di parlare del processo, il ragazzo si lascia andare alla rabbia e alla delusione per l’abbandono della sua famiglia. Poco dopo, Hikmet ritira ufficialmente la denuncia e sia lei che Nuh escono dal carcere.

Tuttavia, il ritorno a casa non è dei più felici. Hikmet torna in taxi. Cihan la caccia bruscamente e, in lacrime, si rifugia nella villa. Qui si confida con Sumru. A sorpresa le rivela tutte le ingiustizie subite nel corso della sua vita. Anche Nuh, accolto solo da Tahsin, percepisce subito la freddezza e la distanza dei suoi familiari.

La situazione precipita ulteriormente. Cihan viene arrestato, con l’accusa di aver sparato a Tahsin. Quest’ultimo, però, è convinto della sua innocenza. Per questo vuole scoprire chi si nasconde davvero dietro il tentativo di omicidio. Nonostante gli sforzi di Bünyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar nega il rilascio e ordina che Cihan passi la notte in centrale. Anche il giorno successivo, durante l’udienza, il procuratore conferma la detenzione di Cihan, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Cosa succederà nella prossima puntata?

Quando va in onda e quante puntate ha

Le anticipazioni de La notte nel cuore ora le conosciamo, ma bene sapere anche quante puntate ha la serie televisiva.

Nel dettaglio possiamo dire che in Turchia la prima stagione ha 34 episodi. Nel nostro Paese, invece, abbiamo 85 puntate totali (aggiornato al 29 ottobre).

Volete sapere quando va in onda La notte nel cuore in TV? La serie turca viene trasmessa due volte a settimana: il martedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

Un’altra curiosità degli utenti è sapere dov’è girata La notte nel cuore. Lo show è ambientato in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

In TV e streaming come vedere La notte nel cuore

Ed eccoci arrivati a scoprire dove guardare in TV e in streaming La notte nel cuore. I modi a disposizione sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

All’interno della piattaforma peraltro si possono anche andare a rivedere gli episodi precedenti, oltre a quello in onda in quel momento.

