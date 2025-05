Vicino l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice per uno show a Mediaset?

I rumor suggeriscono che Gigi D’Alessio possa presto prendere una nuova strada che lo porterà a lasciare la giuria di The Voice. Secondo i pettegolezzi il cantautore potrebbe approdare a Mediaset e sarebbe già pronto un programma per lui.

Gigi D’Alessio sbarca a Mediaset?

Potrebbero esserci delle importanti novità per il futuro di Gigi D’Alessio. Su Affari Italiani si legge l’indiscrezione sul giudice di The Voice of Italy. Stando ai rumor sembrerebbe che il cantautore partenopeo potrebbe lasciare presto il talent show Rai per approdare a Mediaset.

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti potrebbe lasciare Caduta Libera, in lizza 5 conduttori

Dal sito si apprende che il cantante secondo i pettegolezzi potrebbe condurre uno show tutto suo su Canale 5 nel corso della prossima stagione. C’è da dire però che durante la sua ospitata a Verissimo Gigi D’Alessio non ha dato alcuna anticipazione riguardo al suo futuro in Rai e possibili contatti con Mediaset.

Ma cosa farà dunque il noto artista? Si parla di tre puntate in prima serata che lo vedranno accanto a Vanessa Incontrada, con la quale ha già collaborato in passato in occasione di “20 anni che siamo italiani” nel 2019 su Rai 1. In quel caso lo spettacolo raccontava 20 anni di musica e cinema italiano dal loro punto di vista. Quindi potrebbe essere che anche stavolta possano proporre un varietà molto simile.

Con questo cambio di rotta dunque Gigi D’Alessio potrebbe lasciare la giuria di The Voice of Italy, se la notizia dovesse concretizzarsi. E, di conseguenza, ci sarà la caccia al prossimo giudice. L’artista fa parte del programma dal 2019 e ha preso parte anche ai vari spin off che sono nati negli anni.

Peraltro pare che possa essere uno di tanti impegni di Gigi D’Alessio a Mediaset, perché nella rete si potrebbe puntare sugli spettacoli di varietà con artisti del mondo dello spettacolo e Gigi potrebbe rientrare tra i possibili prescelti.

Per ora ribadiamo che si tratta di voci di corridoio e non vi è alcuna certezza.