Gerry Scotti potrebbe lasciare Caduta Libera, in lizza per la conduzione del game show ci sarebbero 5 presentatori

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, a partire dalla prossima stagione Gerry Scotti potrebbe lasciare Caduta Libera. In lizza per la conduzione del celebre game show ci sarebbero ben 5 volti di punta della televisione.

Il retroscena su Gerry Scotti e Caduta Libera

La nuova edizione di Caduta Libera è appena partita su Canale 5 e anche quest’anno il celebre e fortunato game show di Gerry Scotti sta appassionando tutto il pubblico. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore però, come fa sapere BubinoBlog, sembrerebbe che Mediaset stia già pensando alla prossima stagione televisiva e pare che potrebbero esserci importanti e significative novità all’interno della trasmissione.

LEGGI ANCHE: Gigi D’Alessio verso l’addio a The Voice, per lui uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada

Stando a quanto riferito infatti, Scotti potrebbe lasciare per sempre Caduta Libera. Questa opzione tuttavia si verificherebbe solo ed esclusivamente qualora la prossima edizione de La Ruota della Fortuna venga spostata in access, “al posto di o in alternanza a Striscia”. Naturalmente al momento nulla è stato ancora deciso, tuttavia, sempre come rivela il portale, pare che l’azienda stia già pensando al da farsi.

LEGGI ANCHE: Chanel compie 18 anni, gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti

Qualora Gerry Scotti dovesse lasciare Caduta Libera, occorrerebbe trovare dei sostituti. Per questo motivo Canale 5 avrebbe già pensato a 5 possibili presentatori, volti di punta della televisione, che sarebbero in lizza per la conduzione del game show. Di chi parliamo? Nientemeno che di Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alvin, Flavio Montrucchio e Filippo Bisciglia. Pare anche che i diretti interessati abbiano già registrato dei numeri zero di Caduta Libera. Al momento però non si conoscerebbero gli esiti di questi provini.

Resta dunque da capire cosa potrebbe accadere. Solo pochi giorni fa del resto Antonio Ricci ha confermato che Striscia a settembre farà ritorno su Canale 5 e di conseguenza dunque Caduta Libera non troverebbe posto in access.