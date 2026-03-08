Gigi D’Alessio si regala un weekend romantico a St. Moritz con la compagna Denise Esposito

Il re del pop partenopeo ha deciso di staccare la spina per dedicarsi interamente alla sua dolce metà. Gigi D’Alessio (59anni) è stato avvistato dal settimanale Chi, in Svizzera in compagnia di Denise Esposito, la donna che gli ha regalato la gioia della paternità per la quinta e sesta volta. La coppia ha scelto l’esclusiva cornice di St. Moritz per una breve ma intensa parentesi di relax lontano dagli impegni professionali e dal caos quotidiano. Un viaggio che conferma quanto il legame tra i due sia solido e profondo, nonostante i numerosi impegni che vedono l’artista costantemente sotto i riflettori tra tour e programmi televisivi.

Un bacio da film sotto i fiocchi di neve svizzeri

Gli scatti esclusivi del settimanale Chi confermano l’intesa

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi ritraggono un Gigi D’Alessio visibilmente sereno e profondamente innamorato. Negli scatti che catturano i loro momenti privati, emerge un’atmosfera quasi magica, dove i gesti d’affetto non mancano mai. Tra i due scatta un lungo bacio che non lascia spazio a dubbi: la sintonia è alle stelle. Nonostante siano genitori impegnatissimi, per questa breve fuga hanno scelto di viaggiare da soli, puntando tutto su un weekend rigenerante dedicato esclusivamente al loro legame di coppia.

Niente sci per la coppia: solo relax e complicità

A differenza di molti vip che affollano le piste della zona, Gigi e Denise hanno optato per un programma decisamente più soft. Niente tute da sci o discese adrenaliniche, ma lunghe passeggiate mano nella mano tra le strade caratteristiche della località montana. La loro vacanza, durata appena tre giorni, è stata un vero e proprio concentrato di romanticismo. L’artista napoletano sembra aver trovato con la Esposito un equilibrio perfetto, mostrandosi complice e premuroso come un ragazzino alla sua prima storia d’amore.

Chi è Denise Esposito

Denise Esposito (classe 1992) è una giurista napoletana nota al grande pubblico per la sua relazione con il cantante Gigi D’Alessio. Nonostante la visibilità del partner, Denise ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, restando lontana dalle dinamiche del mondo dello spettacolo.

