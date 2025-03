Ieri sera Giglio è stato eliminato ufficialmente dalla casa del Grande Fratello, a un passo dalla finale. Dopo la fine della puntata, il parrucchiere ha riabbracciato la fidanzata Yulia Bruschi.

Giglio e Yulia Bruschi di nuovo insieme

Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello, durante la quale abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Nel corso della diretta infatti ci sono state ben tre eliminazioni e a lasciare la casa a un passo dalla finale sono stati Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. A volare di diritto all’ultima puntata è stata invece Helena Prestes, che ha raggiunto Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. A contendersi il quinto e ultimo posto da finalista sono invece Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che sono dunque finite al televoto settimanale.

In attesa di scoprire cosa accadrà, ieri è qualcosa ha attirato l’attenzione del pubblico. Dopo l’eliminazione, Luca ha fatto il suo ingresso in studio. A quel punto il parrucchiere, che si aspettava di trovare la sua fidanzata Yulia Bruschi, è rimasto deluso. La modella infatti era assente a spiegare il motivo è stato lo stesso Alfonso Signorini, che ha affermato: “Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.

Tuttavia dopo la fine della puntata i fan sono stati prontamente rasserenati. Subito dopo la diretta infatti Giglio ha avuto modo di riabbracciare Yulia Bruschi, che ha atteso il suo compagno proprio fuori dallo studio. Naturalmente il video del momento non è passato inosservato e in queste ore sta già facendo il giro del web.

Chissà come mai il nano meshato è Desaparecido… chissà

C'è addirittura Yulia ma lui no

Fede, Tommi dite tutto ad Javi in questi giorni #helevier #heleners pic.twitter.com/yZfpkzgO3s — C🌻 (@Wutheringheigh_) March 25, 2025

In queste ore dunque Luca e Yulia avranno modo di trascorrere del tempo insieme e di riprendere la loro relazione dopo mesi di lontananza.