Ieri sera, a sorpresa, Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello a un passo dalla finale. Non sono tardate così ad arrivare le prime parole dell’ex Velina.

Le parole di Shaila Gatta

Semifinale di fuoco quella del Grande Fratello. Ieri sera infatti è andata in onda su Canale 5 la penultima puntata di questa edizione, durante la quale abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. A lasciare la casa a un passo dalla finale sono stati Giglio, Javier Martinez e, a sorpresa, anche Shaila Gatta. L’ex Velina ha infatti perso al televoto flash contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes, che è stata invece eletta quarta finalista. La ballerina ha così lasciato definitivamente la casa e in queste ore è già tornata alla sua vita di sempre.

Subito dopo la fine della semifinale, i social del Grande Fratello hanno intercettato Shaila Gatta, che ha così rilasciato le prime parole a caldo dopo l’eliminazione. Pur avendo desiderato la finale, l’ormai ex gieffina si dichiara più che soddisfatta del suo percorso. Il suo tifo adesso sarà naturalmente per il fidanzato Lorenzo Spolverato e in merito Shaila dichiara:

“Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana, non li sopportavo più. L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo”.

Termina dunque il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello, a una manciata di giorni dalla finale. Adesso la ballerina avrà modo di ritrovare i suoi cari, in attesa di riabbracciare Lorenzo Spolverato, che nel mentre già da settimane è stato eletto finalista di questa edizione. Ma cosa accadrà e chi vincerà il reality show? Lo scopriremo lunedì 31 marzo.