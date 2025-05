Giglio posta sui suoi social una foto di Yulia nuda, in rete scoppia la polemica e lui è costretto a replicare

In queste ultime ore Giglio ha postato sui suoi profili social una foto di Yulia Bruschi nuda. In rete tuttavia è scoppiata la polemica e così l’ex gieffino è stato costretto a replicare per fare chiarezza.

La replica di Giglio dopo la polemica

Quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello è nato l’amore tra Giglio e Yulia Bruschi. Dopo la fine del reality show di Canale 5 così la coppia ha avuto modo di ritrovarsi e ha dato ufficialmente il via a una conoscenza più seria. Ancora oggi sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra i due ex gieffini, che si stanno spesso mostrando sui social complici, affiatati e innamorati. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha dato il via a una lunga polemica. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando il parrucchiere ha postato sui suoi profili una foto della fidanzata Yulia Bruschi nuda. Nello scatto infatti la modella appare di schiena senza veli, mettendo in mostra il lato B. A quel punto però alcuni utenti, che non sembrerebbero aver gradito l’immagine, si sono scagliati contro l’ex gieffino, che è stato così costretto a intervenire.

Giglio infatti, con un video, ha deciso di replicare ai leoni da tastiera e facendo chiarezza sulla situazione ha dichiarato: “Ragazzi scandalizzarsi per una foto di un sedere di schiena mi sembra un tantino esagerato. Siamo nel 2025, ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirate un bel sedere, baci”.

Luca dunque ha messo fine alla lunga polemica scoppiata in rete. A oggi intanto l’ex gieffino si gode la sua relazione con Yulia Bruschi e a questa bellissima coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.