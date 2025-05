Nel corso dell’ospitata a Belve, Michele Morrone rivela chi è, secondo il suo pensiero, l’unico attore italiano più bravo di lui. Ecco cosa ha dichiarato a Francesca Fagnani ieri sera il protagonista di 365 Giorni.

Le parole di Michele Morrone

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Belve e come al solito in studio non sono mancate le emozioni e anche tante risate. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è stato anche Michele Morrone, che si è messo in gioco e ha risposto a tutte le domande pungenti della conduttrice. Nel corso della chiacchierata naturalmente l’attore ha parlato anche dell’enorme successo che l’ha travolto negli ultimi anni. Nonostante le critiche che ancora oggi riceve, Michele va per la sua strada e parlando dello snobismo nei suoi confronti ha dichiarato:

“Se su di me c’è ancora snobismo ancora oggi? No. Però diciamo che quando entro in una sala e c’è magari uno di quelli che si sentono grandi in Italia, è difficile che si possa sentire grande anche con me”.

Ma non è finita qui. A un tratto infatti, su domanda diretta di Francesca Fagnani, Michele Morrone ha rivelato chi è, secondo il suo pensiero, l’unico attore italiano più di bravo di lui. A quel punto il protagonista di 365 Giorni ha fatto il nome di Alessandro Borghi, dichiarando: “Tre attori italiani più bravi di me? Sicuramente Alessandro Borghi e basta. Questa è una mia visione, ci mancherebbe. Tre attori che sono invece peggio di me? Quasi tutti”.

Di certo le parole di Morrone non sono passate inosservate e in queste ore hanno dato il via al dibattito sui social. L’intervista dell’attore a Belve nel mentre non ha deluso le aspettative e senza dubbio ancora una volta Michele ha saputo conquistare il pubblico.