Perché tutti stanno parlando di Fedez nella serata del 10 febbraio 2025? Ecco tutto quello che sta succedendo intorno al rapper.

Tutti parlano del carpet di Fedez

Lunedì 10 febbraio 2025 i Big in gara si sono presentati all’Ariston per provare le loro canzoni davanti ai giornalisti della Sala Stampa. Anche Noi di Novella2000 abbiamo avuto l’occasione di poterli ascoltare in anteprima e possiamo garantirvi che ci saranno delle piacevoli sorprese.

In serata, invece, i contanti hanno percorso il Green Carpet e molti di solo sono stati ripresi nel corso della diretta del PrimaFestival, programma condotto da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio. Gli spettatori hanno visto Achille Lauro con un look particolare ma anche Francesca Michielin con le stampelle a seguito della sua caduta dalle scale del Teatro e Fedez.

Proprio il rapper ha attirato l’attenzione per una particolarità nel suo aspetto. Come potete vedere dal video qui sotto, infatti, alcuni telespettatori hanno notato gli occhi di Fedez e si sono chiesti che cosa sia accaduto. Probabilmente, infatti, Federico è molto stanco e provato da tutta l’organizzazione per la kermesse. Avrà passato, così come i suoi colleghi, giornate intere a provare e a rilasciare interviste.

io sono seriamente preoccupata,la salute mentale viene prima di qualsiasi cosa.

non è nella posizione di poter portare un peso del genere fedez e questo lo sappiamo tutti eppure nessuno lo aiuta,compreso chi gli sta attorno pic.twitter.com/fpRuJwTaMc — sere (@nonstoSeren4) February 10, 2025

Insomma, la vita per chi prende parte al Festival di Sanremo non è assolutamente facile. Siamo sicuri che non ci sia nulla di strano e tutto ciò che possiamo fare è augurare a Federico buona fortuna per la gara che lo vedrà tra i protagonisti a partire da domani.