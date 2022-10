Memet sorprende Gegia al GF Vip

Questa sera al GF Vip presente in studio anche l’ultima eliminata dalla Casa più spiata d’Italia, Gegia. La concorrente a un certo punto è stata richiamata da Alfonso Signorini per raggiungerlo a centro studio e parlare un po’ di Memet, l’uomo di cui ha rivelato di aver perso la testa. Tra tanti dubbi e domande, la loro conoscenza prosegue a gonfie vele. Il presentatore ha detto di avere per lei una bella sorpresa per l’attrice.

Inizialmente Signorini ha spiegato a Gegia di avere un qualcosa per lei, senza entrare troppo nel dettaglio. L’ex vippona era convinta che Memet potesse essere in studio e ha raccontato di averlo sentito poco prima della puntata, rivelandone anche il contenuto della conversazione. Poco dopo però il padrone di Casa del GF Vip 7 ha detto che no, Memet non era presente in studio, ma aveva comunque qualcosa per lei.

Incredula Gegia ha chiesto spiegazioni: “Ma come hai fatto? Di cosa si tratta? Non ci credo”. E nel momento in cui ha visto il videomessaggio di Memet è rimasta davvero molto sorpresa ed emozionata: “Ciao… Buongiorno! Come stai? Io sto bene, grazie…grazie mille. Ti bacio”. L’attrice si è mostrata davvero molto entusiasta e non è riuscita a contenere la gioia per questa sorpresa e ha ringraziato il conduttore e il GF Vip per il pensiero. Ha ammesso però di aver visto Memet un po’ stanco ed impaurito, ma è parsa davvero felice.

Mehmet esiste e ovviamente abbiamo anche un videomessaggio! #GFVIP pic.twitter.com/LMqT8ZdMNH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

Continua quindi la conoscenza tra Memet e Gegia e chissà che presto i due non possano anche incontrarsi e trascorrere del tempo insieme! Arriveranno altre sorprese per l’ex concorrente del GF Vip 7? Attendiamo altre news. Continuate a seguirci per tutte le curiosità sul reality show e i protagonisti.

