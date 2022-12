NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Dicembre 2022

GF Vip 7

La teoria di Giaele De Donà

Come ormai ben sappiamo non corre buon sangue tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Nel corso delle ultime settimane infatti la modella e la schermitrice si sono ripetutamente scontrate, e non sembrerebbe esserci un punto di incontro tra le due Vippone. In questi giorni nel mentre a tornare in casa come ospite speciale è stata Ginevra Lamborghini, che in passato come ricorderemo ha discusso sia con Giaele che con Antonella. Nelle ultime ore però la sorella di Elettra sembrerebbe aver chiarito le vecchie tensioni con entrambe le concorrenti, e si sta godendo questi giorni di permanenza all’interno del loft di Cinecittà.

Proprio ieri sera Giaele De Donà, insieme a Oriana Marzoli, si è trovata a chiacchierare con Ginevra e le tre sono finite a parlare di Antonella Fiordelisi. A quel punto la modella ha espresso una sua teoria sulla schermitrice, che coinvolge nientemeno che Antonino Spinalbese. Come qualcuno ricorderà infatti inizialmente Antonella aveva manifestato un certo interesse per l’ex di Belen, che tuttavia ha legato dapprima con Ginevra, e in seguito con Giaele e con Oriana, con la quale ha avuto un flirt. La De Donà così spiegando la sua teoria sulla Fiordelisi ha affermato:

“Sai cosa penso? Che lei attacca tutte quelle che iniziano ad avvicinarsi ad Antonino, facci caso. Secondo me le dà fastidio, ma non perché adesso le piaccia Antonino, ma perché, essendo che non lo ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo”.

Giaele: Antonella attacca tutte quelle che si avvicinano ad Antonino perché secondo me le dà fastidio, ma non perché adesso le piaccia Antonino, ma perché, essendo che non lo ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo 💣#GFvippic.twitter.com/D2eKYgwVgT — Paola. (@Iperborea_) December 15, 2022

Gran parte del web nel mentre sembrerebbe concordare con la teoria di Giaele De Donà su Antonella Fiordelisi, nonostante qualcuno abbia preso le difese della schermitrice. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nelle prossime ore nella casa del Grande Fratello Vip 7, continuate a seguirci per tante altre news sul reality show, e non solo.