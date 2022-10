1 Il gesto della mamma di Ginevra Lamborghini

Qualche giorno fa abbiamo assistito alla squalifica di Ginevra Lamborghini dal GF Vip 7, per via di alcune gravissime frasi dette contro Marco Bellavia. In queste ore così l’ex Vippona è scomparsa dalla circolazione e si sta prendendo del tempo per sé stessa. Nel mentre però a intervenire sui social è stata Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra, che ha fatto un lungo sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente. Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali. Gli stessi che si indignano e gridano “No al BULLISMO”. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone. Ma per ora vedo solo e soltanto odio e ipocrisia”.

Poco fa come se non bastasse Luisa Peterlongo, la mamma di Ginevra Lamborghini, ha postato sui social lo screen del messaggio di scuse che ha mandato in privato a Marco Bellavia. Tuttavia poco dopo ha cancellato il tweet. Questo quanto si legge in merito:

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa”.

In casa nel mentre in questi giorni i Vipponi hanno a lungo pensato a quello che è accaduto a Ginevra Lamborghini, e a prendere le sue difese ci ha pensato Antonino Spinalbese.