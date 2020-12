1 Stando ad un’indiscrezione inedita, sembrerebbe che Ginevra Lamborghini abbia nascosto alla sua famiglia il suo arrivo al Grande Fratello Vip 5

Sono ormai settimane che Ginevra Lamborghini è al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti da tempo si parla di una presunta lite tra la giovane cantante e sua sorella Elettra, da anni artista affermata. Ad accentuare le voci di uno screzio è stata proprio quest’ultima, quando ha deciso di non invitare al suo matrimonio, che si svolto qualche mese fa, proprio Ginevra. Tuttavia le due non hanno mai apertamente parlato di quanto sta accadendo tra loro, ed ad oggi ancora non è ben chiaro quello che potrebbe essere successo. Nel mentre la Lamborghini Junior è stata annunciata come prossima concorrente del Grande Fratello Vip 5 e tra soli pochi giorni varcherà la porta rossa, mettendosi alla prova con questa nuova ed inedita esperienza.

Tuttavia pare che Ginevra Lamborghini non sia stata del tutto onesta con i suoi parenti. Stando a quanto riporta il nuovo numero del settimanale Chi infatti sembrerebbe che la cantante abbia nascosto a tutta la sua famiglia il suo arrivo al Grande Fratello Vip 5. Ecco quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini:

“Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, è una nuova concorrente del GF Vip. Ma c’è un retroscena. La Lamborghini jr. ha nascosto il suo ingresso nella Casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mentendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica. La stessa Elettra, più celebre di Ginevra, era convinta che si trattasse di una fake news. Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi”.

Cosa sarà accaduto dunque in realtà e perché Ginevra Lamborghini ha voluto tenere nascosto alla sua famiglia il suo arrivo al Grande Fratello Vip 5? Nel mentre qualche giorno fa Alfonso Signorini ha svelato anche la reazione di Elettra nell’apprendere che sua sorella avrebbe preso parte al reality. Rivediamo cosa è accaduto.