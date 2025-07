In queste ore Ginevra Lamborghini ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. L’ex Vippona ha anche spiegato di aver approfondito le visite mediche grazie a un sogno premonitore.

Il racconto di Ginevra Lamborghini

Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Ginevra Lamborghini. La giovane cantante infatti solo nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica e con una storia postata sui suoi profili social ha svelato di essere stata ricoverata in ospedale per via di alcuni problemi di salute. Pur non entrando nei dettagli di quanto accaduto, Ginevra ha spiegato di aver dovuto affrontare un lungo percorso di guarigione. Tuttavia a oggi la Lamborghini sembrerebbe stare bene e nel post condiviso ha dichiarato:

“Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all’improvviso in un percorso che ha portato tanti cambiamenti. Ma la cosa più importante è che ce l’abbiamo fatta e alla fine è andato tutto bene. In soli due mesi mi sento addirittura una persona diversa sotto certi versi. Sono felice di come le cose sono andate”.

LEGGI ANCHE: L’influencer Michelle Sky Hayward nuota in mare poi scopre di trovarsi in una fogna

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Ginevra Lamborghini ha rivelato di essersi sottoposta a determinate visite di controllo grazie a un sogno premonitore. La cantante ha così aggiunto: “Un grazie speciale alla persona che due mesi e mezzo fa mi ha sognata e mi ha detto ‘fai le analisi del sangue, non si sa mai’. Senza quel messaggio, non avrei mai scoperto tante cose e non avrei agito in tempo”.

Naturalmente le parole di Ginevra non sono passate inosservate e in queste ore in molti hanno inviato il proprio affetto e il proprio sostegno alla cantante. La Lamborghini nel mentre a oggi si è lasciata questo brutto momento alle spalle e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.